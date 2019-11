Ministro de Hacienda muestra diferencias con sus antecesores: "Hay que ser pro mercado no pro empresa"

El Gobierno tiene nuevos ministros y uno de ellos es el jefe de la billetera fiscal, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien mostró su preocupación por la economía a consecuencia del efecto en el crecimiento del estallido social de las últimas semanas. Bajo esa premisa, Briones mostró sus diferencias respecto a sus antecesores en la cartera, desmarcandose incluso de los buenos pronósticos que el Gobierno hacía hace algunas semanas.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado sinceró que estima que el Imacec de octubre será "si somos optimistas de 0 y lo más probable es que sea negativo". Frente a esto, Briones reconoció que se tendrá que ajustar a la baja las proyecciones de crecimiento del país para este año.

Cabe mencionar que desde Hacienda la estimación vigente que había para el PIB de 2019 estaba en 2,6%, pero luego de dos semanas de manifestaciones, el secretario de Estado espera que esté más cerca del 2,2%.

"Es indudable de lo que ha pasado en Chile, y se ha visto en el mercado con las primas de riesgo, y es que se abre una señal de duda, que hay contrarrestar en materia de inversión. Me tiene muy preocupado la inversión para el próximo año, porque sin inversión no hay crecimiento robusto", sostuvo.

Briones aprovechó la instancia para tocar las demandas del pueblo que se manifiesta; uno de los tópicos: la desigualdad que existe en el país.

"Es evidente que hay desigualdades profundas, y desigualdades que son injustas, porque no todas lo son. Las que son injustas tienen que ver con el acceso de las libertades. En materia económica evidentemente que las situaciones de colusión, los abusos, son condenables", comentó.

"Quiero ser claro, no voy a inventar nada nuevo, siempre he señalado que en este país tenemos que impulsar la competencia, porque al final del día no es otra cosa que pensar en los consumidores, en los ciudadanos, y no en las empresas. Hay que ser pro mercado y no pro empresa", añadió dejando en claro su postura, que se distancia tanto de la actitud del Gobierno -hace algunas semanas- como de la agenda del exministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Impuesto a los súper ricos

Sin duda los planes del Gobierno cambiaron y, en ese sentido, Briones comentó la ansiada reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo, uno de los proyectos estrella de la administración de Piñera, y que estaba generando dudas en la oposición, desde donde se criticaban varios beneficios a los súper ricos.

"Eso es un tema que está en la agenda, que estamos evaluando también (...) Nuestro sistema tributario si uno lo mira en el agregado, lo que constituye lo grueso, es cierto que no es regresivo, pero tampoco es progresivo, y eso es una anomalía, es algo de lo que hay que hacerse cargo", comentó Briones.

A juicio del nuevo ministro de Hacienda, el impuesto a la renta debiera ser progresivo, "que cada persona pague lo que tenga que pagar".

"Eso te lleva a una discusión que, no quiero engañarlos, no nos vamos a encerrar en esta vuelta corta, mi compromiso es que nosotros debiéramos sentarnos a pensar cómo nos hacemos cargo de ese principio: que la persona pague lo que tiene que pagar. Por eso importa mirar uno a uno todos los tratamientos tributarios diferenciados que tenemos en Chile, que son hartos. Eso merece ser mirado, eso es agenda larga", concluyó.

Daño económico

Briones además aseguró que las manifestaciones que han tenido lugar en la capital y en regiones del país han generado "un profundo daño económico".

A su juicio, la cara más visible de las últimas semanas, "ha sido la destrucción y los incendios del comercio". Sin embargo, advierte que hay una parte más invisible que tiene que ver con el profundo daño económico que esto ha generado".

"En primer lugar hay emprendedores, que no son los más ricos de este país, que han tenido una pérdida de ventas y destrucción que es relevante. La semana pasada, la recaudación de IVA bajó 25% asociado a este tipo de fenómenos. 25% es enorme", añadió.

"Uno puede imaginar lo que hay detrás, que son menores ingresos, menor capacidad de pagar sueldos. Ahí tenemos una cuestión muy profunda donde estamos muy preocupados". Briones estima que los daños asegurables por destrucción y por lucro cesante son por por 2 mil a 3 mil millones de dólares. "Eso es enorme", dijo.