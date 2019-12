Grandes gremios rechazan reajuste del Gobierno y Briones los acusa de tener un doble discurso en materia de igualdad

Con polémica cerró la negociación prelegislativa instalada por el Gobierno con la mesa del sector público por el reajuste fiscal 2020. El Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, firmó acuerdo con 10 de los 16 gremios, e ingresará el proyecto para su tramitación en el Congreso este mismo miércoles.

Sin embargo, las organizaciones con mayor número de afiliados de la mesa –como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) o el Colegio de Profesores- se restaron de la firma. Tampoco se plegaron el acuerdo la Confusam, la Fenats, la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile, (Fenafuch) y la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus).

La oferta del Ejecutivo contempla un aumento de 2,8 por ciento para los sueldos menores a dos millones de pesos y de 0,7% para las rentas que superen esa cifra.

De acuerdo a la ANEF, “la última oferta es un aumento por debajo del IPC (2.7% y 0,7 %) que implica rebajar en la práctica los ingresos de miles de funcionarios públicos y que el costo de enfrentar las desigualdades y las demandas ciudadanas sea de cargo de los trabajadores y sus familias; sin tocar al 1% más rico del país”.

“Lo inédito e inaceptable de la propuesta final del Gobierno, es que, por primera vez en la historia de la mesa del sector público, se propone un reajuste menor que IPC en un caso e igual a cero para otro caso, congelamiento de bonos y pérdida de poder adquisitivo”, añade el gremio.

En este marco, la ANEF comunicó a sus bases que mantendrá el paro nacional por este miércoles y una delegación de dirigentes se trasladará a Valparaíso para hacer gestiones con los parlamentarios.

La defensa de Briones

El ministro Briones defendió el acuerdo y acusó a los gremios díscolos de tener un doble discurso en materia de desigualdad. "Me parece bastante sorprendente que lo que haya trancado la pelota sea el menor reajuste que tiene las más altas rentas del sector público. Si la preocupación de los gremios son las altas rentas, de forma tal de no concurrir a un acuerdo, me parece bastante paradojal o por lo menos contradictorio con el discurso que públicamente se enarbola", dijo el ministro en Radio Cooperativa.

Briones reconoció que esperaba mayor solidaridad de aquellos gremios, porque "ese es el discurso que tenemos en Chile, queremos combatir la desigualdad. En el sector público hay desigualdad y, en consecuencia, debiéramos partir por casa".

Briones destacó que como Gobierno han "innovado en la forma en que hemos tratado el reajuste, mejorando muchísimo a los que tienen menos, a quienes están en medio, haciendo un reajuste por sobre la inflación y a los sectores que tienen más lo que corresponda".

"Los sectores tienen que hacer una contribución o un sacrificio mayor. Eso es lo que hemos estado escuchando y sería contradictorio que a la hora de los quiubo la preocupación central fueran los sectores de mayores ingresos desde los gremios del sector público", sentenció.

Los gremios opositores al acuerdo apuestan a negociar un incremento mayor en el Congreso, durante la tramitación legislativa. Pero se trata de una posibilidad que es cerrada de plano por el ministro Briones.

“No hay espacio, quiero ser muy claro acá. Espero que el Congreso atienda los argumentos que hemos dado del 'Chile cambió', Chile nos pide mayor igualdad", dijo el ministro.

Revise el acuerdo acá: