El tenso inicio de año de La Moneda: 4 ministros interpelados y la sombra de otra acusación constitucional

La Moneda empieza el año y no de la mejor forma. La oposición tenía sorpresas y esta semana, como abrazos de Año Nuevo, se viene una seguidilla de interpelaciones contra varios ministros de Estado.

Según consigna Emol, la primera en ser sometida a esta acción será la titular del Trabajo, María José Zaldívar, quien el próximo martes 7 de enero será interrogada sobre el sistema de pensiones, tema en que el Ejecutivo espera avanzar en los próximos días con nuevas iniciativas.

Al día siguiente, es el turno del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien será interpelado luego que profesionales del sector acusaran la falta de insumos y especialistas. Al titular de la cartera se le consultará sobre sus medidas para superarlos. Además, será consultado por los recursos destinados al fortalecimiento de la salud, infraestructura hospitalaria y necesidades del sistema público.

El próximo, para el jueves 9 de enero, Ignacio Briones, ministro de Hacienda, será interpelado por el modelo de desarrollo y rol del Estado en la economía, la distribución de la riqueza en el país y el endeudamiento público, entre varias otras materias. Esta última medida ha sido adoptada como una forma de financiar la agenda social.

Por último pero no menos importante, la semana que sigue, le toca a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el martes 14 de enero, quien tendrá que responder por su desempeño durante la polémica COP25 realizada en Madrid, y que Chile presidió.

Todos los mencionados deberán concurrir hasta la Cámara de Diputados para responder por los temas relacionados a sus carteras.

Guevara al banquillo

El intendente metropolitano tampoco se salva. Felipe Guevara será interpelado por el "copamiento policial" en la Plaza Baquedano.

Recordemos que este jueves la oposición anunció que ingresará el libelo que por ley deben firmar un grupo de no menos de 10 y no más de 20 diputados. Luego, la Cámara debe elegir al azar una comisión de cinco miembros -que no puede incluir a los acusadores o miembros de la mesa- para que señale si la acusación procede o no. Su informe, sin embargo, no es vinculante.

Guevara tendrá 10 días para presentar su defensa ante la comisión, en persona o en escrito, para lo cual además deberá elegir a un abogado.

De esta forma el libelo pasaría al pleno de la Cámara, donde se verá si cumple con los requisitos que establece la Constitución (la denominada cuestión previa).