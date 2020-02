Las dos almas de la UDI chocan por el plebiscito: senador Coloma asegura que el apruebo es un "salto al vacío" y el alcalde Delgado advierte que una nueva Constitución "no es sinónimo de caos”

La derecha, en especial la UDI está dividida. En rigor no hay una posición monolítica sobre como pronunciarse en el plebiscito fijado para el 23 de abril. El partido dejó en libertad de acción a los alcaldes para tomar su propia desición. Y es que los alcaldes han tomado la vanguardia en cuanto a interpretar las demandas de los ciudadanos. En octubre organizaron una consulta en la que mayoritariamente ganó el voto favorable a una nueva Constitución. Varios jefes comunales de oposición se quedaron con ese impulso y afirman que en abril van a apoyar la opción "apruebo". Entre ellos, Rodrigo Delgado alcalde de Estación Central.

Delgado en entrevista con La Tercera, insistió en que los alcaldes tienen una visión distinta al resto de los políticos y esta mirada influye en sus definiciones. "Si el plebiscito fuera este domingo, yo voto “apruebo”. Entre otras cosas, porque me siento responsable de una comuna popular donde en la última consulta ciudadana, casi el 95% de las 24 mil personas que votaron ese día estuvieron por el “apruebo”. Hay que escuchar a la gente y no tenerle miedo a esa participación. Mucha gente quiere una nueva Constitución que nazca en democracia, cree que es la única forma de lograr la paz en Chile y un mejor país", reconoció el edil.

Claro que el alcalde enfatiza que su apoyo a la opción "apruebo" tiene varios matices. "Yo le tengo mucho cariño al “apruebo”, lo que me perturba es la disposición de algunos de sus promotores. No quiero que mi “apruebo”, el día de mañana, sea el mismo de quien trató de evitar que se diera la PSU; no quiero que mi “apruebo” sea el mismo de alguien que está quemando una micro o del que está tirando una molotov. Yo apruebo con la condición de que exista absoluta libertad de deliberación. Por ejemplo, no puedo sentirme parte si con el “apruebo” se elige a un constituyente que dice que es provida, y a las cuatro horas tiene a una horda de personas rodeando su casa. Ese es mi conflicto, que es el de varios alcaldes de la UDI", detalló.

En efecto, Delgado sabe que su opinión no es mayoritaria. "Me parece que la UDI ha actuado en consecuencia. Mayoritariamente el partido está por el 'rechazo', le dio libertad de acción a los alcaldes porque hay muchos que sí pensamos que una nueva Constitución no es necesariamente sinónimo de caos.

La convivencia dentro de la UDI debe ser también de tolerancia, no están los tiempos para imponerles a todos que piensen igual. La UDI es un partido cada vez más diverso y eso se tiene que reflejar en las decisiones".

Ciertamente en el otro lado del espectro al interior de la misma colectividad, está uno de los históricos del partido. Juan Antonio Coloma. El senador está entre quienes piensan que la actual tensión social no da garantías para un proceso ordenado y con éxito. “Hace dos meses atrás había -no solamente en la UDI, sino que en todos- una voluntad de haber votado ‘apruebo’, pero las cosas van evolucionando. Hoy día el ‘apruebo’ se identifica mucho más con aquellos que quieren cambios radicales o totales y que, de alguna manera, se vincula con hacer Chile de nuevo y dar un salto al vacío”, dijo Coloma.

El parlamentario detalló su postura de la siguiente manera. "Nosotros mayoritariamente hemos planteado que somos partidarios de un rechazo positivo en abril. Pensamos que muchas de las mejoras que se pueden producir en Chile, no tiene por qué haciendo todo de nuevo, haciendo Chile de nuevo”, explicó.