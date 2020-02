ANEF en pie de guerra contra el ministro Briones y su proyecto de ley para “construir un nuevo empleo público”

Los funcionarios públicos se vieron sorprendidos esta semana con la publicación de una columna en El Mercurio del ministro de Hacienda, Ignacio Briones y de Director del Servicio Civil, Alejandro Weber, anunciando un proyecto de ley “para construir un nuevo empleo público y combatir la crisis de legitimidad de las instituciones”. De inmediato, en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se encendieron las alarmas.

La organización emitió una declaración pública y emplazó al Ejecutivo frente a esta iniciativa legal, planteando que cualquier avance pasa “por más y mejor Estado que asegure estabilidad laboral, carrera funcionaria y reconocimiento de nuestros derechos colectivos”. Además, reclamaron que se desconoce absolutamente los contenidos que el Gobierno pretende incorporar en esta reforma.

Junto a lo anterior, los funcionarios también plantean sus aprensiones respecto al momento en que el Gobierno decidió poner sobre la mesa este tema. Así lo expresó Jorge González, presidente nacional subrogante de la ANEF, al plantear que “tanto el Congreso como el actual Presidente y Gobierno no tendrían la autoridad política y moral para plantear y eventualmente concretar reformas estructurales”.

González remarcó que “el ministro aparece en los medios ofreciendo esto como una solución novedosa para mejorar al Estado y responder a la crisis social, lo cual es absolutamente falso, ya que esta idea de modernizar el Estado no es nueva, hay en esta materia muchas iniciativas y trabajos de gobiernos anteriores, y aunque estos no dieron cuenta plenamente de lo que nosotros planteábamos como ANEF se hicieron algunas mejoras”.

A juicio de la organización gremial, “el debate sobre el modelo de Empleo Público, lo es también sobre el tipo de Estado. Por tanto, cuando el Ministro de Hacienda afirma que nuevas reglas en el empleo público (cuyo contenido se desconoce) significará automáticamente un mejor Estado, utiliza una forma engañosa de sortear la discusión de fondo en esta materia”.

Meritocracia y desprestigio

Uno de los puntos que molestó sobremanera a los funcionarios fue que el ministro Briones en su argumentación haya apelado a los datos de la encuesta nacional a funcionarios públicos de Chile realizada por el Servicio Civil y a un estudio del Consejo para la Transparencia, para poner en tela de juicio la meritocracia y la percepción que los chilenos tienen de las entidades públicos.

Según la ANEF, “endosar a las y los trabajadores del Estado el desprestigio de las instituciones resulta poco honesto, pues bien sabe el ministro que no somos nosotros/as, sino las autoridades designadas por los mismos gobiernos, los que manejan los servicios”.

Al respecto, Jorge González puntualizó que esta alusión “es injusta, pero más que eso que es incorrecta, indebida e inocua” y recordó que “como en toda realidad laboral como pasa en el sector privado, en el Estado también se dan situaciones de ingreso gracias a los contactos de ese tipo y no siempre se utilizan procedimientos de selección y concursos para ocupar cargos. No obstante, queremos indicar que esto no es la mayoría, la propia encuesta señala que es un 30% que declara esa situación, por lo tanto, habría otros dos tercios que habrían ingresado por procedimientos regulares”.