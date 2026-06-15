Puente sobre la zanja en Colchane sorprende a autoridades: obra requirió maquinaria y planificación
La estructura permitía el tránsito de vehículos robados, migrantes y mercancías ilícitas. El Ejecutivo reforzará la vigilancia con patrullajes, sensores y puestos avanzados de observación.
El Gobierno anunció la destrucción de un puente construido ilegalmente sobre la zanja fronteriza de Colchane, estructura que habría sido utilizada para eludir los controles del Ejército y Carabineros y facilitar el tránsito irregular hacia Bolivia.
Según informó Meganoticias, la obra habría requerido maquinaria pesada y una planificación logística destinada al traslado de vehículos robados, migrantes en situación irregular y mercancías ilícitas.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió sobre la capacidad económica y tecnológica de las organizaciones que operan en la zona. “Tenemos un enemigo poderoso, no se malentienda, un adversario”, señaló, antes de apuntar al crimen organizado y su capacidad para manejar recursos, información y corromper instituciones públicas.
El Ministerio de Obras Públicas intervendrá nuevamente la zanja durante esta semana, una vez que disponga de maquinaria. Además, el Ejecutivo ordenó reforzar los patrullajes diurnos y nocturnos, instalar puestos avanzados de observación y ampliar el monitoreo mediante sensores de alta resolución y televigilancia remota.