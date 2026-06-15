Publicidad
Puente sobre la zanja en Colchane sorprende a autoridades: obra requirió maquinaria y planificación PAÍS Captura de pantalla

Puente sobre la zanja en Colchane sorprende a autoridades: obra requirió maquinaria y planificación

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La estructura permitía el tránsito de vehículos robados, migrantes y mercancías ilícitas. El Ejecutivo reforzará la vigilancia con patrullajes, sensores y puestos avanzados de observación.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno destruirá un puente ilegal construido sobre la zanja fronteriza de Colchane, utilizado para eludir controles y facilitar el paso de vehículos robados, migrantes y mercancías ilícitas. El ministro Martín Arrau advirtió sobre el poder económico y tecnológico del crimen organizado. La vigilancia será reforzada con patrullajes, sensores, televigilancia y puestos avanzados de observación.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El Gobierno anunció la destrucción de un puente construido ilegalmente sobre la zanja fronteriza de Colchane, estructura que habría sido utilizada para eludir los controles del Ejército y Carabineros y facilitar el tránsito irregular hacia Bolivia.

Según informó Meganoticias, la obra habría requerido maquinaria pesada y una planificación logística destinada al traslado de vehículos robados, migrantes en situación irregular y mercancías ilícitas.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió sobre la capacidad económica y tecnológica de las organizaciones que operan en la zona. “Tenemos un enemigo poderoso, no se malentienda, un adversario”, señaló, antes de apuntar al crimen organizado y su capacidad para manejar recursos, información y corromper instituciones públicas.

El Ministerio de Obras Públicas intervendrá nuevamente la zanja durante esta semana, una vez que disponga de maquinaria. Además, el Ejecutivo ordenó reforzar los patrullajes diurnos y nocturnos, instalar puestos avanzados de observación y ampliar el monitoreo mediante sensores de alta resolución y televigilancia remota.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad