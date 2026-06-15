Puente sobre la zanja en Colchane sorprende a autoridades: obra requirió maquinaria y planificación

El Gobierno anunció la destrucción de un puente construido ilegalmente sobre la zanja fronteriza de Colchane, estructura que habría sido utilizada para eludir los controles del Ejército y Carabineros y facilitar el tránsito irregular hacia Bolivia.

Según informó Meganoticias, la obra habría requerido maquinaria pesada y una planificación logística destinada al traslado de vehículos robados, migrantes en situación irregular y mercancías ilícitas.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió sobre la capacidad económica y tecnológica de las organizaciones que operan en la zona. “Tenemos un enemigo poderoso, no se malentienda, un adversario”, señaló, antes de apuntar al crimen organizado y su capacidad para manejar recursos, información y corromper instituciones públicas.

El Ministerio de Obras Públicas intervendrá nuevamente la zanja durante esta semana, una vez que disponga de maquinaria. Además, el Ejecutivo ordenó reforzar los patrullajes diurnos y nocturnos, instalar puestos avanzados de observación y ampliar el monitoreo mediante sensores de alta resolución y televigilancia remota.