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Muere Ernesto Benado, fundador de Conadecus e histórico dirigente socialista PAÍS

Muere Ernesto Benado, fundador de Conadecus e histórico dirigente socialista

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El ingeniero y exdirigente del Partido Socialista dedicó más de dos décadas a la defensa de los consumidores. Conadecus destacó su papel en la primera demanda colectiva presentada en Chile.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Partido Socialista y Conadecus informaron el fallecimiento de Ernesto Benado, histórico dirigente socialista, fundador y expresidente de la organización de consumidores. Exiliado tras el golpe de Estado, participó en Corfo durante la Unidad Popular y desarrolló una extensa labor pública. Conadecus destacó su papel en la reforma que permitió presentar demandas colectivas y en la primera acción de ese tipo, interpuesta contra BancoEstado en el 2004.
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El Partido Socialista (PS) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) comunicaron el fallecimiento de Ernesto Benado Rejovitzky, fundador y expresidente de la organización, quien actualmente ejercía como presidente honorario.

Ingeniero civil mecánico y M. Phil en Administración de Empresas por el Imperial College de Londres, Benado desarrolló una trayectoria política, profesional y social ligada al socialismo y a la defensa de los derechos ciudadanos. Durante el gobierno de la Unidad Popular participó en la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

Tras el golpe de Estado, vivió el exilio en Argentina, Inglaterra y México. En Buenos Aires estuvo detenido durante dos años, mientras que en territorio mexicano desempeñó funciones técnicas en las Naciones Unidas.

De regreso en Chile, fue elegido presidente del entonces Regional Santiago Centro del PS y posteriormente fundó Conadecus, institución que encabezó durante años y desde la cual impulsó acciones judiciales y públicas en defensa de los consumidores.

La organización destacó su papel en la modificación de la Ley N.º 19.496 durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. La reforma entregó atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y a las asociaciones de consumidores para presentar demandas colectivas. Ese cambio permitió que Conadecus interpusiera en el 2004 la primera acción de este tipo en Chile, dirigida contra BancoEstado.

“Cuando las peleas se pierden en los tribunales, se siguen en la calle para que otros consumidores no pierdan sus derechos”, solía afirmar Benado, según recordó el PS.

Ambas instituciones resaltaron su compromiso con la justicia social, la equidad y el acceso ciudadano a la justicia. Su velatorio fue informado para este domingo 14 de junio, desde las 15:00 horas, en la sede central del Partido Socialista, ubicada en París 873, Santiago.

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