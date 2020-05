Exministro Valdés pone presión a Hacienda: “Briones va a tener que allanarse a más gasto” y volver a “calibrar” los planes de bonos

Para este domingo está prevista una reunión entre el ministro de Hacienda Ignacio Briones, y los parlamentarios de las comisiones de Hacienda del Congreso para iniciar las conversaciones en el marco del "acuerdo nacional" tendientes a diseñar una propuesta en materia de ayuda social, reactivación económica y empleo para enfrentar la crisis del coronavirus.

Uno de los insumos claves para el trabajo de esta instancia es el documento elaborado por un panel de economistas convocados por el Colegio Médico, una propuesta destacada tanto por dirigentes de la oposición como por empresarios como Andrónico Luksic.

Uno de los autores de dicho documento es el economista y ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, quien planteó en El Mercurio que hasta la fecha la respuesta que ha dado el Gobierno “se ha quedado corta respecto de la realidad que nos ha tocado vivir”.

“Lo que echo de menos más allá de precisiones de números o cobertura es que hubiésemos esperado medidas que lleguen a las personas más rápido (…) Habría sido distinto haber entrado a la cuarentena en Santiago con el Ingreso Familiar de Emergencia pagado por un mes por lo menos. Hoy lo importante es reconocer que la situación es mucho más complicada que hace dos meses”, señala.

"Los guarismos son siempre conversables"

A su juicio, la propuesta elaborada junto al ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, además de Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto y Claudia Sanhueza, perfectamente puede ser la base de la discusión del acuerdo económico-social que busca La Moneda. En lo medular, los economistas plantean que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) -US$ 12 mil millones o 5% del PIB- como referencia de gastos adicionales para los próximos 18 meses. Los expertos calculan que se podría gastar, cada mes y en promedio, US$ 670 millones por encima de lo ya comprometido para financiar paquetes de ayuda importantes a las familias

Según Valdés, "los guarismos son siempre conversables y parte de la discusión. Hay, sin embargo, algunas cosas que creo que son muy importantes para un acuerdo: uno que sea simple y nuestra propuesta lo es, porque si nos ponemos a discutir si es que hay que subir bajar los impuestos no vamos a llegar ni al café en la reunión del acuerdo; dos, tiene que ser flexible y después tiene que ser con un “hasta”.

El exministro también valora la respuesta que ha dado el Gobierno al documento, señalando que “ha sido ágil y constructivo a partir de la propuesta. Vamos a ver si resulta un acuerdo como el que nosotros proponemos que sea lo más amplio posible (...) he visto del ministro y el Gobierno en general muy buena disposición”.

Pero más allá de esta disposición, Valdés es enfático en señalar que “el ministro Briones va a tener que allanarse a más gasto. El lo sabía, pero tiene el problema de que no hay límite después de que se abre a eso. Por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo en el límite”.

A esto se suma que “posiblemente sea necesario acordar detalles de corto plazo. Por ejemplo, se deben afinar y volver a calibrar los planes de bonos y cómo está funcionando el subsidio de cesantía, porque la etapa de cuarentena y de alto desempleo va a durar más tiempo de lo que se suponía hace un mes y medio", plantea.

Respecto a esta política de bonos, Valdés sostiene que es necesario “extenderlos, aplanarlos, ampliar su cobertura. Estoy muy preocupado del decil 7, el 70% más vulnerable no es que tenga ahorros como para darse vuelta dos meses”.

Los que están en la mesa

En cuanto a la participación de técnicos como él en la mesa - un punto que ha despertado resistencia en algunos sectores de la oposición- Valdés admite que “Heraldo Muñoz y Ricardo Lagos Weber me pidieron estar disponible yo encantado. Pero más importante que quienes están es que hay un diseño que sea convergente a una solución (…) porque no tenemos mucho tiempo”.

En este punto es enfático que se deben ceder posiciones para llegar a un entendimiento, señalando que “la mayoría que sí quiere estar en la mesa y que esto funcione tiene que apretar los dientes y seguir, y eso es parte de lo que tienen que hacer los políticos (...) Es un trabajo que va mucho más allá de la técnica, la dimensión política es tanto o más importante".