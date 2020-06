Ministro Paris sale en defensa de las cifras oficiales de la pandemia: "Nunca se ha ocultado ningún dato"

Agradeciendo nuevamente a la prensa el doctor Enrique Paris, ministro de Salud, encabezó un nuevo balance de la pandemia de Covid-19 que afecta al país. Acompañado del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; del jefe de salud mental del Minsal, Matías Irarrázabal; y de la subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza; el Gobierno salió a aclarar dudas sobre la cantidad de fallecidos, los contagios, y la tranquilidad de los chilenos en medio de la pandemia.

En las últimas 24 horas, la autoridad sanitaria contabilizó 5.355 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 4.574 presentan síntomas y 458 son asintomáticos. Según la cartera de Salud, 373 personas no han sido todavía notificados por el Minsal. Con este resultado, la cifra total de contagios llega a 236.748, de los que, según el ministerio, 35.844 son casos activos.

A la fecha se registran 1.951 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos (UCI), 1.682 se encuentran conectadas a ventilación mecánica y 416 están actualmente en estado crítico.

Según los cálculos del Minsal, hay 311 ventiladores disponibles en las redes asistenciales.

La cantidad de exámenes, en las últimas 24 horas, fue de 20.080. En total, desde el inicio de la pandemia, se han realizado 943.593 testeos para coronavirus.

Además, el país cuenta con 136 residencias sanitaria y más de 9.000 cupos.

Cifra de fallecidos

Respecto a la cantidad de fallecidos, se lamentaron 202 muertes en las últimas 24 horas. El total a nivel país es de 4.295 muertes, sin embargo, la cifra queda en duda debido a la nueva metodología que supuestamente sería considerada en el balance de hoy.

Según aclaró el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, se agregarán nuevos datos en la publicación del informe que saldrá a la luz esta tarde.

"En relación a los fallecidos, debido a Covid, sin confirmación de laboratorio (...) el número asciende a 3.069. Este número es provisional y puede cambiar en el tiempo, eso no significa que pueda haber errores si no que son rectificaciones normales que ocurren", explicó el experto.

De acuerdo a lo señalado por Rafael Araos, el número varía porque "pueden ser muertes confirmadas por Covid o bien pueden descartarse como causa básica".

Haciendo la sumatoria, el número de fallecidos, con la nueva metodología, llegaría a los 7364.

"Nunca se ha ocultado ningún dato"

"Saquemos de la discusión si el gobierno dice la verdad o no. Si los datos son confiables o no. El problema es un tema que nos involucra a todos", dijo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, consultado por los cambios en la metodología que podrían generar confusiones en los datos que se entregan a la ciudadanía. Para las autoridades sanitarias, esto no debería ser tema de debate.

"En primer lugar quisiera decir que nunca se ha ocultado ningún dato", sentenció el ministro Paris, aludiendo a que se ha estado aumentando la cantidad de datos de información.

"Se ha hecho un esfuerzo gigantesco", aseguró el titular del Minsal aclarando que a veces "cuesta encontrar estos pacientes que han fallecido porque estaban sin PCR positivo".

"No podemos aceptar que nosotros recibamos esa crítica de estar ocultando información. Todo lo contrario. En estas dos semanas, hemos aumentado al máximo la entrega de información y es por eso que hemos agregado la cifra de más de 30 mil pacientes con diagnostico y ahora la cifra aproximada de 3000 fallecimientos nuevos", concluyó el ministro.

La autoridad explicó además que esta última cifra no se sumará a los balances diarios y sólo se entregará en el informe epidemiológico.

Respecto a la diferencia de cifras entre el número de fallecidos confirmados de DEIS y del Ministerio de Salud (4.295), Araos añadió que "nunca va a ser igual al reporte diario" porque la metodología es distinta.

Salud Mental

El balance partió con un marcado énfasis en el programa de salud mental impulsado por el Gobierno denominado "SaludableMente". La iniciativa tendrá una plataforma donde se entregará información y que busca fortalecer la oferta de este servicio en el sistema público y privado.