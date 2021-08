Nerviosismo en Chile Vamos por cuarto retiro: diputados RN piden anunciar el IFE extendido antes del lunes pero La Moneda sigue estirando el elástico

El 11 de agosto es una fecha clave porque comienza en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto de cuarto retiro de fondos de las AFP. En este escenario, desde el oficialismo redoblaron los llamados para que el Gobierno muestre sus cartas en torno a la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia, la herramienta que surge como el Plan B para hacer frente a dicho proyecto, Pero el Ejecutivo aún no pone las cartas sobre la mesa, lo que ha generado nerviosismo en el sector.

Es por eso que esta jornada un grupo de diputados RN emplazaron al Gobierno a terminar con incertidumbre y anunciar la extensión del IFE antes del lunes.

Los parlamentarios Tomás Fuentes, Francisco Eguiguren y Frank Sauerbaum aseguraron que, de no haber un anuncio oficial por parte del Ejecutivo, la aprobación del cuarto retiro de los fondos previsionales será inevitable.

Sin embargo, en un punto de prensa, el ministro del Interior Rodrigo Delgado confirmó que aún no hay decisión al respecto. “Esos anuncios se harán prontamente. Vamos a hacer todos los esfuerzos y en los próximos días habrá anuncios importantes”, indicó. Por su parte, su colega de Desarrollo Social, Karla Rubilar, tampoco aportó mayores luces al respecto señalando que “esa herramienta existe y, de ser necesario, la vamos a utilizar”.

La preocupación del oficialismo

Para el diputado Fuentes, “el Ejecutivo debe anunciar la extensión del IFE a más tardar el próximo lunes, de lo contrario la aprobación del cuarto retiro de los fondos previsionales será inevitable. La solución está en manos del Gobierno y, por primera vez, tiene la oportunidad de adelantarse y evitar un nuevo retiro”.

En tanto, el diputado Eguiguren aseguró que “el Gobierno se equivoca una vez más al jugar con la incertidumbre. Pareciera que aún no logra entender la profundidad de los problemas que enfrentan los chilenos. Sin embargo, prefiere que se ponga en tabla la discusión de un nuevo retiro para recién comenzar a evaluar la extensión del IFE, lo que resulta completamente incomprensible”.

Finalmente, Sauerbaum explicó que “el Ejecutivo debe tomar una decisión ahora y no después, no puede seguir cometiendo el mismo error. Los anteriores retiros se han dado porque no ha sido capaz de llegar a tiempo con las ayudas, dejando que los chilenos sean quienes financien la crisis social y económica con sus ahorros previsionales”.

A ellos se sumó el diputado Camilo Morán, quien planteó que “le solicitamos al Gobierno que no dilate más y anuncie ya la extensión del ingreso familiar de emergencia. Hay que reconocer que esta falta de anuncio complica por supuesto a varios de los parlamentarios del oficialismo de cara a la discusión de un cuarto retiro. Yo creo que en esta ocasión nadie quiere llevar a cabo esta medida, más aún en el momento que está viviendo la pandemia”, dijo.

Morán también tuvo palabras para la oposición, al señalar que “si llega el Ingreso Familiar de Emergencia extendido, (hago) un llamado también a esa oposición irresponsable que se acuerde que llegamos a esta agenda de mínimos comunes, precisamente para evitar estos retiros”.

El problema de fondo es que en Chile Vamos sacan cuentas de que un nuevo movimiento errático del Gobierno, justo ahora cuando el país se encuentra ad portas de las elecciones de noviembre, podría ser fatal para las pretensiones del sector a nivel de parlamentarias e incluso podría golpear la candidatura de Sebastián Sichel.

Y en estos llamados a La Moneda RN no está solo, porque desde la UDI también han puesto presión sobre el Gobierno, pero con la propuesta de un IFE laboral, que consiste en mantener el bono incluso si se encuentra un trabajo formal.

El diputado por la Región de Valparaíso, Osvaldo Urrutia (UDI), emplazó hoy al Ejecutivo a acoger la idea, explicando que el ILE consiste en un aporte del Estado de $200 mil para cada trabajador que consiga un empleo formal. “Con la creación de un ILE le estamos diciendo a esos trabajadores que ahora sí es conveniente que formalicen sus empleos, porque aumentarían inmediatamente sus remuneraciones mensuales”, dijo.

La propuesta de los expertos

En medio de este escenario, el Gobierno recibió hoy el informe sobre reactivación económica, con 16 propuestas, entregado por la comisión encabezada por el economista David Bravo.

En el punto de prensa en La Moneda, el académico se refirió al IFE, pero puso el foco en que el instrumento debe ser modificado: “El IFE tiene que reestructurarse que se concentre en los meses próximos en grupos que tienen problema para encontrar empleo, que ciertamente no corresponde al universo de personas que está recibiendo estos recursos”, indicó.