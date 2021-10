Discursos de apertura en la Convención parten con llamados transversales al diálogo y mensajes a favor de las regiones y una EcoConstitución

La emoción de la convencional Loreto Vidal pidiendo cuidar el “buen trato”, la “deliberación respetuosa” y construir una “nueva política”, en esta nueva fase de la Convención Constitucional, más la mención a temas como la descentralización, “no más regiones como zonas de sacrificio” y avanzar hacia una EcoConstitución, fueron algunos de los elementos que marcaron los primeros 37 discursos de apertura de los convencionales, en el simbólico punto de partida al debate de fondo del órgano constituyente.

La ex Lista del Pueblo, Loreto Vallejos, abrió los fuegos en los discursos de apertura, poniendo el foco en la educación: “Crecí en Gómez Carreño, una población de los cerros de Viña, lejos de las luces del festival y las playas del verano”, indicó, dando inicio a las intervenciones, donde cada convencional contó con 5 minutos.

Las apelaciones a la biografía fueron recurrentes en los discursos de cada uno de los convencionales, aunque los sectores al interior de la Convención también aprovecharon de dejar clara su postura. Así lo hizo desde el flanco más extremo de la derecha, la exministra Marcela Cubillos, quien insistió en la tecla de la violencia. "Sin disimulo se ha hermanado el trabajo de esta Convención a la violencia la izquierda tiene los votos para escribir sola la Constitución y está resuelta a hacerlo, levantaremos la voz aquí y afuera", dijo, mientras su compañera de sector Pollyana Rivera, pedía que “no sigamos el camino de Venezuela” y Arturo Zúñiga clamaba que “no seré cómplice de lo que puede acabar con una historia republicana de Chile”.

Por su parte, Harry Jurgensen ponía acento en que “no hay espacio para refundación total, lo que corresponde a la aplicación de una agenda de paz y desarrollo”, y destacó que “lo que ha faltado en la Convención es una condena a la violencia”, antes de finalizar con un “Viva Chile”, una frase repetida por varios de sus colegas de bancada.

En tanto, Cristián Monckeberg (RN) optó por reivindicar el valor del diálogo como única herramienta para llevar este proceso a buen puerto. "A los que apuestan que el plebiscito de salida sea la solución, pensando en un rechazo, no lo comparto, no es la solución negarse a todo permanentemente”, advirtió, aludiendo a una de las opciones que baraja algunos en su sector.

Otro RN que conectó con este mensaje fue Manuel José Ossandón, quien pidió que “hagamos un esfuerzo conjunto, dejemos de lado los miedos y resentimientos (...) no representamos ideologías, sino que personas".

Los ecoconstituyentes

En tanto, otro foco fue puesto por Constanza San Juan, ecoconstituyente, un grupo que ha ido cobrando fuerza al interior del órgano encargado de redactar la nueva Constitución. “El agua es un derecho, no un privilegio. El agua vale más que el oro”, dijo, cerrando su discurso con una proclama que se repetiría en varias intervenciones: “Única solución: ecoConstitución”.

En la misma línea, Cristina Dorador, del Movimiento Independientes del Norte, remarcó la “ oportunidad que tenemos los pueblos de Chile de reescribir una nueva Constitución es histórica (...) avanzar decididamente hacia una Constitución ecológica, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma". Y Camila Zárate, ex Lista del Pueblo, añadía otro elemento: el de “defender el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los animales libres de tratos degradantes”.

Descentralización también fue otro tema presente en las intervenciones y así lo expresó el abogado Mauricio Daza, convencional magallánico: “Este proceso constituyente es una gran oportunidad histórica para terminar con el centralismo y que ve a nuestras regiones como zonas de sacrificio (…) Debemos avanzar hacia un modelo de estado regional”, indicó.

Su punto de vista fue reforzado por el PS Claudio Gómez, quien pidió que “debemos poner fin al Estado Unitario (...) tenemos que terminar con las inequidades territoriales y de raíz con el centralismo”. “No somos zonas de sacrificio porque no podemos permitir que en Chile alguien sea sacrificado”, dijo a su turno Cristina Dorador, reforzando el mensaje centralizador.

Los otros contenidos

Daza también apuntó a otros contenidos políticos que estarán en el debate, y adelantó que “debemos dejar atrás el presidencialismo para avanzar a un sistema semi presidencial o parlamentario y a un Congreso unicameral". Mientras, su colega Daniel Stingo (FA) advertía que “el 50% del trabajo ya está hecho. Terminamos con los amarres que nos impedían los cambios” y puso el foco en que la tarea que viene “buscaremos una Constitución que establezca un Estado social de derechos”.

Los pueblos indígenas también marcaron su posición. “Estoy aquí luchando por el pueblo diaguita para llevar a cabo nuestra libre determinación que nos hemos ganado en las calles”, dijo Eric Chinga, mientras el exalcalde mapuche Adolfo Millabur recordó que “el 18 de octubre quedó claro que los pueblos originarios no son minoría, la minoría son otros (...) vengo aquí a reclamar, a decir que venimos a discutir la autodeterminación de los pueblos”.

Manuel Woldarsky, ex Lista del Pueblo, invitó a “dejar las trincheras” y “saltar torniquetes”, mientras Giovanna Grandón, la Tía Pikachu, emplazó diciendo que “algunos dicen que queremos todo gratis y a esas personas les digo que no, no queremos nada gratis, pero sí queremos un país justo, donde existan las mismas posibilidades de surgir”.

Vea el discurso de Loreto Vidal: