A río revuelto la senatorial de la RM: candidatos se lanzan en picada contra Karina Oliva por boletas millonarias

Un error que le ha costado muy caro. Eso fue lo que pasó con la candidata a senadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, quien desde ayer ha tenido que soportar un huracán de críticas por las millonarias boletas de sus colaboradores por 137 millones de pesos para su campaña a la Gobernación Metropolitana, reveladas por Ciper.

Muchas han sido las reacciones en contra de Oliva. Al misil del propio candidato presidencial Gabriel Boric -quien le quitó el apoyo de cara a las elecciones del próximo domingo- se sumaron sus contendores en los comicios de este domingo, como Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Guilliermo Teillier (PC), Marcelo Rioseco (PH) y Rocío Donoso (RD), entre otros.

Desde su propio pacto hubo dardos hacia la hoy suspendida militante de Comunes. "La denuncia sobre gastos electorales "indebidos" debe ser investigada a fondo. No podemos aceptar tales prácticas. Es lamentable, de ser cierto, que se haya incurrido en tal desatino", sostuvo el presidente del PC, Guillermo Teillier, en tanto la otra candidata comunista por la región, Claudia Pascual, indicó que “estoy convencida que para alcanzar nuestros fines de justicia y equidad, nuestro comportamiento debe fundarse en la consecuencia. Por eso la grave denuncia x rendición electoral de Karina Oliva debe ser aclarada de cara no solo a la normativa, sino a las expectativas ciudadanas”.

Para la también candidata a senadora por la Región Metropolitana, Rocío Donoso (RD) publicó un hilo en Twitter enfatizando que “lo que hizo @karina_ol infringe los estándares éticos del Frente Amplio. Ciper ya hizo su investigación; el paso que viene es la sanción!",

“Nosotr@s llevamos años trabajando para bajar la dieta parlamentaria y eliminar la influencia del poder del dinero sobre la política. Necesitamos una señal fuerte del Partido Comunes frente a esta situación que traiciona la confianza y constituye una mala práctica que debemos desterrar de la política”, sostuvo.

En tanto, Gonzalo Martner, compañero de lista de la candidata a senadora de Karina Oliva, actuó con cautela, y consideró que "claramente es una operación política”.

“A cuatro días de la elección presidencial, se podría haber hecho hace un mes o en dos semanas más. Y esto está destinado a afectar a Apruebo Dignidad (AD), a sus candidaturas parlamentarias y a Boric. Pero bueno, estamos en política y no hay que quejarse; hay que mirar hacia delante", dijo el ex militante del Partido Socialista (PS).

"En este caso, me permito una reflexión personal. Mucha gente nos criticó mucho a quienes estuvimos en política en otras épocas, yo me permito decirles ahora, ¿ven que otra cosa es con guitarra? El aprendizaje de una nueva generación tiene que incluir ser extremadamente riguroso cuando hay platas públicas involucradas", agregó.

"Personalmente, no creo que haya dolo, corrupción ni plata para el bolsillo de nadie. Creo que hay una rendición de cuentas claramente insuficiente, y si es legal o no, eso lo dirán las instancias pertinentes", señaló el compañero de lista de Oliva en entrevista con el diario La Tercera.

Dardos desde la derecha y Nuevo Pacto Social

Pero en los contendores directos de Oliva las críticas fueron aún más ácidas. Según la candidata a senadora, Marcela Sabat (RN), en entrevista con La Red, "al final es predicar una cosa, hacer otra completamente distinta, inflar grandes sueldos, hablar que se terminan los sueldos de los súper ricos, pero por otro lado estás entregando sueldos que son inflados".

A su juicio, "están todos los elementos que no queremos de la política, y eso es importante ponerlo sobre la mesa. Estamos viendo mensualidades de 8 millones de pesos".

"Está hablando una de las personas que se llenó la boca con moralidad, con decir que no queríamos más boletas ideológicamente falsas, que no queremos más sueldos abultados, y resulta que hay todo (...) hoy día nos muestra un ejemplo de todo lo que no queremos en política", cerró.

Para el Evópoli, Luciano Cruz-Coke, en tanto, "lo que hace @gabrielboric al retirar su apoyo a Karina Oliva es llamar a no votar por la lista de Apruebo Dignidad en la Región Metropolitana que, en la práctica, podría arrastrarla a ella al Senado".

Desde la centroizquierda, la PPD Natalia Piergentili, junto al secretario general de la colectividad, José Toro Kemp, y la tesorera nacional Yolanda Pizarro, acudieron esta mañana hasta el Servicio Electoral (Servel) a solicitar que dicha institución presente una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al Fisco y a la Ley Electoral contra Oliva.

"Aquí hay poca coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ella hace unos meses criticó los altos sueldos parlamentarios, pero contrata servicios que son exorbitantes y que están por sobre la media del mercado. Se inflan los gastos y se pretende cargar al Fisco con esos costos. ¿Qué estamos haciendo con esto? Defraudando a los ciudadanos y defraudando al Estado. ¿Ella, con estos actos, pretende ser una senadora, pretende hablar de probidad y coherencia? No lo creo", sostuvo la aspirante a la Cámara Alta.

Por lo mismo, agregó que "se está vulnerando la fe pública y por tanto debe ser investigado por la justicia, y la única entidad que tiene legitimidad activa para perseguir estos eventuales delitos en los tribunales es el Servel, por lo que hemos acudido ante dicha instancia para que tomen cartas en el asunto y coloquen los antecedentes ante la Fiscalía".

"Las irregularidades son evidentes y queda demostrado con el comunicado público de Karina Oliva, donde no sólo reconoce que contrató gente fuera del plazo legal de campaña, sino que además asume que uno de sus colaboradores tercerizó labores no acreditadas ante el Servel, pues indica que sólo cobró 2,5 millones de los 8 millones mensuales declarados. ¿A dónde fueron a parar los 5,5 millones restantes? ¿En qué se utilizaron? ¿Quiénes se beneficiaron?", recalcó la líder del PPD.

Por su parte, desde la izquierda, el candidato del Partido Humanista (PH) criticó que "el Frente Amplio terminó siendo un pacto pragmático cuyo interés era finalmente el poder y el dinero". Agregó que "los humanistas nos mantenemos en el objetivo de transformar este país y de hacer un país más justo y más equitativo".

Rioseco apuntó que "el financiamiento de la política en Chile no cumple su principal objetivo que es equiparar la cancha entre los distintos candidatos. Finalmente se presta para todo tipo de abusos, como es lo que pasa en el caso de Karina Oliva".