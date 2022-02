El iceberg que desnudó el paro de camioneros

La lamentable pérdida de la vida de un joven camionero como consecuencia de los niveles de inseguridad existentes en las carreteras de Chile, es un tema que ha sido recogido en la prensa profusamente a partir de la movilización que ha realizado el gremio de los camioneros en el país.

Pero aquella situación puntual que desemboca en una situación que provocó una conmoción y movilización gremial, además de los inconvenientes ciudadanos que se ha provocado con ello, solo desnuda un inmenso iceberg al que enfrenta Chile.

Lo anterior se traduce no solo en el hecho del homicidio en la carretera de Byron Castillo, el que hubiese como un hecho normalizado en nuestras autoridades engrosando solo las estadísticas, si es que no se produce la movilización del gremio de camioneros. Pero para que las autoridades (salientes de este Gobierno) pudiesen tomar cartas en el asunto, debió provocarse una movilización que ha generado grandes complicaciones a la ciudadanía. Este Gobierno sierra su sello con un anquilosamiento en su actuar, con una ineficiencia y letargo que no se conmueve ni aún con la pérdida de vidas humanas, y para qué decirlo, ya lo vimos con el estallido social, con las ayudas sociales a la población por la pandemia, con la lucha contra la delincuencia y el avance del narco y microtráfico en las poblaciones, y así se podría seguir y sumar.

La problemática reciente ha desnudado la completa ineficiencia e ineficacia del Gobierno, en donde ni las autoridades en vacaciones han hecho pausa a la zona de confort que siempre han vivido, aún cuando el país se esté cayendo a pedazos, sin planes de contingencia y dejando solo al Ministro del Interior, sin considerar que el problema no solo es de seguridad pública, sino que implica la activación de medidas que involucran a la Cancillería, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Trabajo e incluso al Ministerio de Justicia.

Lo anterior, porque las medidas no solo en colocar más Carabineros, instalar más cámaras, activar más drones o incluso pasear a Carabineros durante largas jornadas en patrullas por la carretera, y con ello no se ha visualizado el problema real, solo se daría solución a un hecho, y tal como se esconde la suciedad bajo la alfombra, se omite el problema real, y la razón, para qué si nos quedan menos de 30 días en el poder.

Por tanto ya el iceberg es profundo, y demuestra la forma en que se han resuelto los problemas en este Gobierno, solo con luces y cámaras, pero no dando solución real a la situación con la cual se ha enfrentado estos 4 años.

Pero el problema no solo queda allí, sino que con preocupación vemos como las futuras autoridades miran de la galería un tema que les tocará enfrentar apenas asuman, con compromisos y medidas que incluso los comprometerán a lo menos en el inicio de la gestión.

Con plena legitimidad, la futura Ministra del Interior del Gobierno de Boric, señalaba que las medidas para enfrentar los conflictos que se susciten antes del término del Gobierno de Piñera, son de responsabilidad de las autoridades en ejercicio, pero algo que pareciese tan lógico y razonable, no deja de profundizar la manera en que se enfrentan los problemas de la ciudadanía.

Lo anterior se funda en que también las autoridades nominadas por el Gobierno de Gabriel Boric, están en su mayoría en sus justas vacaciones, pero no hemos visto –a lo menos públicamente– una coordinación y preocupación de las futuras autoridades para no solo asegurar que los conflictos suscitados tengan una continuidad en el tiempo de la solución que se acuerde o adopte para terminar el conflicto de los camioneros, sino que además, para mostrar desde el primer día una gestión eficiente y transformadora de la forma de hacer política – como es la expectativa de muchos y muchas – y donde los problemas de la gente son la principal preocupación y foco de atención, ya que finalmente es lo requiere nuestra ciudadanía.

En tal sentido, la alerta de la forma en que se harán las transformaciones por las cuales hemos puesto nuestra esperanza, está instalada de manera preocupante, y millones de chilenos y chilenas veremos con expectación que el iceberg de los problemas y conflictos sin resolver que deja el Gobierno de Piñera, demuestra solo su ineficiencia, o es una forma de perjudicar al futuro Gobierno, por supuesto a costa del sufrimiento de la gente, pero también, que el futuro Gobierno no se deje enredar en formulismos legales y pueda oportunamente hacerse parte en la solución de estas problemáticas, mostrando desde ya la diferencia en la gestión y escuchando el clamor iniciado el 18 de Octubre del 2019, evitando que el iceberg termine con el hundimiento de nuestro Chile.