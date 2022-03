Senador Francisco Huenchumilla (DC): "El diálogo es un método de trabajo, no una solución a los problemas de los habitantes de La Araucanía"

El senador Francisco Huenchumilla abordó la frustrada visita de la ministra Izkia Siches a La Araucanía. Dijo que se enteró por la prensa, aunque no pretende ser "tan especial" como para que le avisen. Eso sí, apuntó a que el diálogo es un método de trabajo y no una solución a los problemas de los habitantes de la zona sur; donde hasta hace poco aún regía el Estado de Excepción Constitucional decretado por el gobierno anterior.

En entrevista con El Mercurio, el parlamentario DC recalcó que "una buena gestión política en una visita de esa naturaleza debe ser conversada, al menos, con los senadores y diputados, actores políticos importantes en la zona".

También te puede interesar:

Consultado por si el gobierno del Presidente Gabriel Boric pecó de ingenuidad o improvisación, como mencionó Marcelo Catrillanca, en su fallida visita a Temucuicui, el senador Huenchumilla apuntó a que "no se preparó bien la visita de la ministra" y a que La Araucanía "no es cualquier región" debido a que hay "muchos actores".

"No se puede exponer a la ministra que recién asume, una figura nueva y ascendente en la política nacional, a un bochorno así. Hubo un error de su equipo y de la ministra, al punto que han pasado 10 días y el Gobierno no nos dice qué va a hacer. El diálogo es un método de trabajo, no una solución a los problemas de los habitantes de La Araucanía", sentenció el congresista y militante de la Democracia Cristiana (DC), en conversación con el matutino.

Huenchumilla, quien reconoce que trabajó y votó por el Presidente Gabriel Boric y comparte los cambios que propone pero a quince días del arranque del nuevo Gobierno está preocupado porque pareciera que "el gobierno está haciendo todo lo posible para que nos transformemos en oposición", sostuvo que debe haber respuesta a "las tierras, agrícolas y forestales; a las víctimas que han sufrido atentados y daños; al rol de Carabineros en los servicios de inteligencia, a la violencia, y al crimen organizado".

"Se supone que los equipos de Gobierno lo estudiaron en su programa y tendrían respuesta", añadió el senador falangista, remarcando que hay que dar el beneficio de la duda al Ejecutivo. En sus palabras, "que esto fue un simple tropiezo y pronto darán respuestas concretas".

Respecto de si hay o no presos políticos mapuche en Chile, el senador Huenchumilla enfatizó: "hay que distinguir lo jurídico de lo político".

"En La Araucanía tenemos un problema político en la relación del mundo mapuche y el Estado. Existen presos producto de este proceso político que podríamos llamar presos políticos, pero jurídicamente en Chile no tenemos presos políticos", explicó.

El senador Huenchumila también aclaró que no es opositor ni tampoco forma parte del Ejecutivo. "Me considero senador independiente dispuesto a colaborar, pero el Gobierno está haciendo todo lo posible para que nos transformemos en oposición, a 16 días de llegar a La Moneda".

"Lo digo como parlamentario que no soy de Gobierno, pero tengo la mejor disposición a colaborar con los cambios que promete esta nueva administración", concluyó el Senador de la República en representación la Circunscripción n° 11, Región de La Araucanía, periodo legislativo 2018-2026.

También te puede interesar: