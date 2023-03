A un año del «gobierno feminista”: análisis de Twitter muestra bajo porcentaje de menciones sobre temas de género

Hoy se cumple un año desde que el Presidente Gabriel Boric debutó como el mandatario más joven en la historia del país. Dentro de sus compromisos, la idea del “gobierno feminista” y “gobierno medioambientalista” se hicieron latentes a lo largo de toda la campaña.

El Mostrador Braga accedió al informe de Fundación Interpreta, que analizó datos sobre las menciones de temas feministas en Twitter, para determinar cuánto varió (aumentó o disminuyó) la presencia de conversaciones sobre género, feminismo y mujeres en las redes desde antes de ser gobierno feminista hasta después de instalarse como tal.

El informe estudió los tuits emitidos en dos períodos: desde el 11 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2022 (el último año del gobierno de Sebastián Piñera). Y el segundo: desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 8 de marzo de 2023. El primer año de la actual administración.

En la siguiente imagen se puede observar que el total de menciones generales emitidas en el período comprendido entre el 11 de marzo de 2021 y el 11 de marzo de 2023 es de 38.380.

De este total, 2.690 mensajes corresponden a temáticas relacionadas al feminismo y las mujeres, es decir, un 7% del total.

Observando el primer período de tiempo ,que va desde el 11 de marzo de 2021 hasta el 11 de marzo de 2022, momento en el que Boric aún no era presidente, el total de menciones generales fue de 23.530.

De este total, solo 1.620 corresponden a menciones sobre temáticas relacionadas al feminismo y las mujeres, es decir, 6,8%.

Posteriormente, si se analiza el período que va desde el 11 de marzo de 2022 al 8 de marzo de 2023, es decir, el primer año de gobierno del Presidente Boric, se observa que el total de emisiones generales es de 14.850.

De este total, 1.060 menciones se relacionan a temas de feminismo y mujeres, lo que corresponde a un 7%.

La nube de palabras correspondiente al período que va del 11 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2022 muestra frases que destacan como Mujeres y Equidad de Género, Comisión de Mujeres, 14 semanas y proyecto de ley. En este sentido, las ahora ministras de gobierno destacaron por haber participado de comisiones y/o instancias en las que se discutieron materias como la despenalización del aborto y la aseguración del principio de igualdad de remuneraciones.

La nube de palabras correspondiente al período que comprende del 11 de marzo de 2022 al 8 de marzo de 2023 muestra frases que destacan como Equidad de Género, violencia contra las mujeres, Día Internacional y mujeres y niñas. En este sentido, y a diferencia de la nube anterior, la actual ministra Antonia Orellana toma un rol protagónico en las publicaciones sobre mujeres y género desde que asume el cargo. Se observan emisiones relacionadas al Día Internacional contra la violencia hacia la mujer, además de mensajes hablando sobre la agenda de la ministra y su equipo de trabajo.

Adicionalmente, se hizo un análisis similar durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y las ministras que fueron parte del mismo. Observando el primer período de tiempo que va desde el 11 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2022, el total de menciones generales fue de 5.710.

De este total, sólo 560 corresponden a menciones sobre temáticas relacionadas al feminismo y las mujeres, es decir, 9,8%.

Posteriormente, si se analiza el período que va desde el 11 de marzo de 2022 al 8 de marzo de 2023, es decir, el primer año de gobierno del Presidente Gabriel Boric, se observa que el total de emisiones generales es de 1.460.

De este total, 360 menciones se relacionan a temas de feminismo y mujeres, lo que corresponde a un 24%.

La nube de palabras correspondiente al período que comprende del 11 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2022 muestra frases que destacan como violencia contra las mujeres, igualdad de género y apoyar a las mujeres. En este sentido, las emisiones corresponden principalmente a la exministra Mónica Zalaquett. En estas, se observa la difusión de diferentes noticias y actividades ministeriales.

La nube de palabras correspondiente al período que comprende del 11 de marzo de 2022 al 8 de marzo de 2023 muestra frases relacionadas con un programa radial en el que la exministra Karla Rubilar participa activamente.

Sin grandes diferencias

Según la periodista y analista de Fundación InterpretaLab, Catalina Rolle, “no ha habido una variación de un año a otro, pero con los datos tampoco se puede concluir si se ha avanzado o no en la agenda de género, o si estamos frente a un “gobierno feminista”. El análisis de la data de Twitter no puede interpretar otra cosa”.

En general, es posible observar que el porcentaje de menciones no varía de un período a otro. En el caso del Presidente Boric y su gabinete, en el transcurso de marzo de 2021 a 2022 el porcentaje de emisiones asociado a feminismo llega al 6,8%, mientras que en el período de 2022 a 2023 llega al 7%. Lo que es prácticamente lo mismo.

Respecto a lo que se habla, se vio que en el primer período hay más participación por parte de las demás ministras, haciendo menciones a diferentes comisiones que se crearon para discutir diferentes temáticas relacionadas a la equidad de género. La mayor diferencia en esta materia fue que para el segundo período analizado, Antonia Orellana comenzó a tomar mayor protagonismo en redes sociales difundiendo actividades de su cartera ministerial.

No obstante, el caso es distinto cuando hablamos del ex gobierno de Piñera, en donde existe un aumento en el porcentaje desde el primer período (2021-2022) al segundo (2022-2023). Sin embargo, este se explica principalmente por la participación de la ex ministra Karla Rubilar en un programa radial.

No obstante, en el período en que Mónica Zalaquett fue ministra hubo mayor porcentaje de menciones a temas ligados a la equidad de género, llegando al 9,8%. Luego de su participación como ministra, ya casi no se observan menciones sobre esta temática.