Ministro Marcel dice que Gobierno realizará ajustes a proyecto de reforma tributaria rechazado por la Cámara

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que el Gobierno realizará ajustes al proyecto de reforma tributaria rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Nosotros no tenemos previsto insistir con exactamente el mismo proyecto, ya sea a través del mecanismo de insistencia del Senado o a través de la presentación de un nuevo proyecto en un año más”, señaló el secretario de Estado a Mesa Central de T13.

“Vamos a iniciar una ronda de consultas a distintos actores económicos, sociales y políticos para definir qué ajustes o qué cambios hacer a la propuesta que fue rechazada para volver sobre el proceso legislativo”, añadió.

Respecto al diálogo, comentó que "no solo vamos a ser más explícitos respecto del destino de los recursos, sino que vamos a buscar que los acuerdo que se vayan generando, también se refieran y sean más explícitos del destino de los recursos. Y por último, la única línea roja, es la responsabilidad fiscal, es decir, lo que hagamos es siempre cumpliendo con las metas de política fiscal que nos hemos fijado".

"Decepcionante"

Sobre el rechazo de la Cámara a la reforma tributaria, Marcel apuntó que se encuentra "decepcionado" por el "tiempo invertido": "tres meses de diálogos con la ciudadanía en todo el país, ocho meses de discusión en la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, 90 indicaciones presentadas, muchas de ellas con aprobación de algunos parlamentarios que terminaron votando en contra. Eso es decepcionante".

"Votar en contra de la idea de legislar, no es votar en contra de un artículo en una ley, porque lo que significa es que no se está dispuesto y no se le asigna valor a la propuesta que se está discutiendo y votar en contra significa terminar el diálogo", prosiguió.

"Siendo constructivo y mirando hacia adelante, todo lo adicional que podamos invertir en diálogo, en transparencia, en explicitar qué es lo que se va a financiar con una reforma tributaria, creo que ayuda", complementó.