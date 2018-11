Mineduc aclara el estatus de la universidad popular en Recoleta: "No cumple con los requisitos mínimos para tener dicha nominación"

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue, anunció la creación de una plataforma educacional apoyada por la municipalidad denominada Universidad Popular. La instancia implica que se ofrezcan de forma gratuita clases, talleres y seminarios para todas las personas que se quieran ingresar. Pero la formaciónn no conducirá a un grado académico y solo se entregará un certificado.

De todas formas, desde el Ministerio de Educación afirmaron que la idea no puede denominarse como una universidad. "La Ley General de Educación establece cuáles son los únicos mecanismos por los cuales se puede crear una universidad, a través de una ley especial o del procedimiento legal establecido LGE", dijo el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

"Una institución que no ha cumplido con dicho procedimiento de creación, y cuyo objetivo es dictar cursos, talleres, seminarios y charlas, no debe llevar el nombre de universidad, ya que no cumple con los requisitos mínimos que se exigen para tener dicha nominación y sólo genera confusión entre los estudiantes y el resto de la comunidad educativa", concluyó.