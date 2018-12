"Y de pronto el Amanecer" de Caiozzi quedó fuera de la carrera por el Oscar

La película Y de Pronto el Amanecer del director Silvio Caiozzi que fue seleccionada para representar a Chile en los Premios Oscar 2019 en la categoría de “Mejor Película de Lengua Extranjera”, no avanzó a la lista corta de nueve películas que fueron nominadas por los miembros de la Academia con sede en Los Ángeles.

"Si bien es una lástima que la película que representó a Chile no haya quedado en la Lista Corta de las nominadas al Oscar, me siento muy orgulloso y agradezco como primera cosa todo el apoyo que nos prestó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en esta etapa. Creo que hemos hecho un trabajo muy serio y me siento muy contento porque además el recibimiento y la reacción que tuvimos de la película por parte de los miembros de la Academia de Hollywood fue extraordinaria. Todos nos dijeron que nuestra película es bellísima y transmite un gran amor por la amistad y la humanidad que es lo que se ha perdido en gran parte en el cine hoy”, expresó Silvio Caiozzi, quien además destacó que estos eran los temas centrales de la película que han sido valorados y han causado un impacto positivo en diferentes partes del mundo en forma transversal como sucedió en el Festival Internacional de Cine de Beging en donde se estrenó en forma especial en abril de 2018.

“Y de Pronto el Amanecer” filme que comparte con “Taxi para Tres” la exclusividad en la historia del cine chileno de haber ganado un Festival Mundial Clase A, como fue en este caso haberse adjudicado el Premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Montreal el año 2017, ha ganado diez Premios en diferentes certámenes tanto chilenos como extranjeros y fue elegida por el Círculo de Críticos de Arte como la “Mejor Película Chilena del 2018”, distinción que se realizará en una ceremonia el próximo 14 de enero en el Centro Cultural de Las Condes.

De esta forma, la película de Silvio Caiozzi sigue un itinerario que implicaría varios estrenos internacionales que el realizador está estudiando junto al Productor Ejecutivo Edgardo Viereck y Cory Tucek, director de Turn Key Films, empresa estadounidense que está a cargo de las ventas internacionales del film. Varios países a parte de Estados Unidos están interesados en estrenar “Y de Pronto el Amanecer” como sería el caso de Inglaterra, Japón, Corea del Sur y Australia. Todo esto sumado a la participación en nuevos festivales internacionales que estarían interesados en contar con la premiada producción chilena en sus certámenes.

“Nuestra película y gran parte del cine chileno se han consolidado a nivel internacional y espero que sigan surgiendo nuevos premios porque hay muchos realizadores que se lo merecen”, concluyó el director de Y de Pronto el Amanecer.