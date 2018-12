5 cosas que debe saber para este viernes

El riesgo de un cierre de Gobierno aumenta, China intenta apuntalar el crecimiento y las bolsas continúan cayendo. A continuación, algunas de las cosas de las que los mercados van a estar hablando hoy.

Quedan horas...

Las esperanzas de que el estancamiento sobre la financiación del muro fronterizo del presidente Donald Trump se retrase hasta febrero recibieron un golpe ayer cuando los republicanos de la Cámara de Representantes agregaron US$5.000 millones de fondos al proyecto de presupuesto antes de enviarlo de vuelta al Senado. Los senadores de ambos partidos dicen que la legislación modificada no será aprobada por la Cámara, por lo que todo está de nuevo donde comenzó, a solo unas horas del cierre parcial del Gobierno. La abrupta renuncia del secretario de Defensa, Jim Mattis, ha aumentado la preocupación de que la política de "Estados Unidos primero" de Trump dejará de ser moderada.

Estímulo

Los responsables de política monetaria china anunciaron recortes "significativos" a los impuestos y aranceles en 2019 y señalaron una postura monetaria más relajada en un intento por frenar la desaceleración que lastra la economía este año. Es de notar que los cargos utilizaron un lenguaje similar al de 2014, antes de que el Banco Popular de China redujera las tasas de interés y los requisitos de reserva para los bancos. El anuncio se produjo después de que los mercados del país despidieran una mala semana para los inversores.

Las bolsas siguen cayendo...

Las bolsas mundiales siguen hoy bajo presión. Anoche, el índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,7 por ciento, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un 1,9 por ciento menos, lo que llevó la caída semanal a un 6,5 por ciento, la mayor desde febrero. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,8 por ciento a las 5:50 am, hora de Nueva York, con unos compradores de oportunidades ausentes pese a que el indicador se encamina a su peor año desde 2008. Los futuros de S&P 500 apuntan a nuevas pérdidas en la apertura del mercado, el rendimiento del Tesoro a 10 años estaba en 2,794 por ciento y el oro se deslizó.

Descanso del brexit

A menos de 100 días para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, aún no hay señales de un acuerdo que pueda ser aprobado por el Parlamento, y los preparativos para el denominado "brexit duro" avanzan a buen ritmo. Los llamamientos para un nuevo referéndum están cobrando impulso, mientras que algunos creen que unas nuevas elecciones serían una posible solución al impasse parlamentario. Sea cual sea el plan, cada vez hay más pruebas de que la situación está dañando la economía del Reino Unido.

También hoy...

A las 8:30 am, se publican los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos para noviembre, y la tercera lectura del PIB del tercer trimestre. A las 10:00 am, se publican los datos de ingresos y gastos personales, y se espera que ambos muestren una disminución respecto al número de octubre. Los datos de confianza de la Universidad de Michigan también están previstos para las 10:00 am. Los inversores en petróleo estarán atentos al recuento de torres de perforación de Baker Hughes a la 1:00 pm para ver si la reciente caída de los precios del crudo ha golpeado la actividad del crudo no convencional.