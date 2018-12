Diputado Fuenzalida se tira contra Piñera: "Los presidentes no están para involucrarse en la política contingente"

El diputado Gonzalo Fuenzalida, frente a la solicitud de la directiva de RN, que señaló a parlamentarios que debían desenmarcarse de José Antonio Kast, dijo que "“no es el camino perseguir a nadie ni negarle a nadie la posibilidad de acercamientos”.

Además, frente a los dichos del Presidente Piñera, quien dijo que Kast no es el camino para Chile, explicó que "el Presidente Piñera tiene todo el derecho a dar su opinión, pero creo que no era necesario hacerlo. El Presidente Piñera es la persona que está conduciendo el país, que Chile Vamos apoyó, es nuestro Presidente, lo vamos a apoyar y es el líder de Chile Vamos en este minuto, ahí difiero del diputado Mellado. Pero creo también que el Presidente tiene que ser cuidadoso, no entrar en la política contingente ni emitir opiniones relativas a la política partidista".

Y agregó: "los presidentes no están para involucrarse en la política contingente. El Presidente Piñera no debiese hacerlo".

En ese sentido, precisó que "no es el rol que tiene que tener un Presidente de la República que gobierna para todos los chilenos y, finalmente, hiere susceptibilidades, lo que le puede traer más costos que beneficios".