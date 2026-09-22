China vs EEUU en IA: Alibaba presenta su chip más potente y busca reducir dependencia de Nvidia

El gigante tecnológico chino Alibaba presentó este martes el Zhenwu V900, un nuevo chip de inteligencia artificial (IA) que describió como el “más potente” de China. El lanzamiento se produce en medio de las restricciones impuestas por Estados Unidos al acceso del país asiático a semiconductores avanzados, que han impulsado a las empresas chinas a desarrollar alternativas a los procesadores de proveedores extranjeros como Nvidia.

El anuncio fue realizado por el consejero delegado de Alibaba, Eddie Wu, durante la conferencia anual Apsara, celebrada en Hangzhou, en el este de China. En la instancia, el grupo expuso una estrategia tecnológica centrada en tres áreas: el desarrollo de modelos de IA, la fabricación de chips y la expansión de sus servicios de computación en la nube.

Según una transcripción de su intervención difundida por el portal corporativo Alizila, Wu aseguró que el nuevo Zhenwu V900, desarrollado por T-Head —la unidad de semiconductores de Alibaba—, ofrece un rendimiento tres veces superior al del Zhenwu M890, su procesador anterior.

La compañía no presentó en los antecedentes difundidos una comparación independiente con los chips de otros fabricantes. Por tanto, tanto la mejora de rendimiento como la descripción del V900 como el más potente de China corresponden a afirmaciones de Alibaba.

Wu sostuvo que un clúster basado en el nuevo procesador podría admitir hasta 500.000 tarjetas para ejecutar tareas de entrenamiento e inferencia de modelos avanzados de inteligencia artificial. El directivo también anticipó un fuerte incremento en los envíos anuales de chips de IA de la empresa.

La presentación ocurre en un escenario de competencia tecnológica entre China y Estados Unidos. En los últimos años, Washington ha sometido los semiconductores más avanzados de Nvidia a controles de exportación hacia China, argumentando motivos de seguridad nacional.

Estas restricciones han dificultado el acceso de las empresas chinas a la capacidad de cálculo necesaria para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial cada vez más complejos. Como resultado, compañías como Alibaba han reforzado sus esfuerzos para desarrollar procesadores propios y reducir su dependencia de proveedores estadounidenses.

La disponibilidad de recursos computacionales se ha convertido en uno de los principales desafíos del sector. El fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, ha señalado en los últimos meses que la mayor diferencia entre China y Estados Unidos no radica en el talento ni en la tecnología, sino en los recursos de computación disponibles.

En paralelo al lanzamiento del Zhenwu V900, Alibaba anunció una expansión de su infraestructura de centros de datos. La compañía aspira a que la capacidad global de las instalaciones operadas por Alibaba Cloud supere los 20 gigavatios en 2032.

Wu justificó esta proyección en una demanda de inteligencia artificial que calificó como “excepcionalmente fuerte”. El ejecutivo reconoció, además, que las necesidades previstas para el mediano y largo plazo “superan con creces” la capacidad de suministro actual de la empresa.

La estrategia también contempla el desarrollo de modelos de IA de mayor tamaño. Alibaba informó que el equipo responsable de Qwen, su familia de modelos de inteligencia artificial, planea entrenar un nuevo sistema de entre 5 y 10 billones de parámetros.

El proyecto sigue a la presentación, en agosto, de Qwen3.8-Max, un modelo de 2,4 billones de parámetros. La compañía ha complementado esta línea de desarrollo con la publicación de modelos de código abierto destinados a empresas y desarrolladores, como parte de su apuesta por ampliar el uso de sus servicios de nube.

Para financiar esta expansión, Alibaba lanzó en agosto una emisión de acciones por más de 10.000 millones de dólares. La operación forma parte de un plan de inversión de 380.000 millones de yuanes —equivalentes a unos 52.000 millones de dólares— en inteligencia artificial e infraestructura de nube durante un período de tres años.

Con el Zhenwu V900, Alibaba incorpora un nuevo procesador a esa estrategia, que combina el desarrollo de hardware propio, modelos de inteligencia artificial y capacidad de computación. La compañía busca así responder al crecimiento de la demanda y a las limitaciones de acceso a los semiconductores avanzados fabricados en Estados Unidos.