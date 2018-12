Michelle Bachelet de visita en Chile: se reunió con los colaboradores de su fundación "Horizonte Ciudadano"

La ex Presidenta Michelle Bachelet está de visita en Chile y el jueves se reunió con sus colaboradores en dependencias de su fundación, "Horizonte Ciudadano".

Según consigna Cooperativa, la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llegó al lugar hacia las 10:00 de la mañana y compartió con su ex jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte; el ex director de contenidos Pedro Guell; su ex jefa de prensa Haydée Rojas; la ex ministra de Salud Helia Molina; la ex subsecretaria de Educación Valentina Quiroga, hoy directora de la fundación; el secretario, Xavier Altamirano, y la tesorera Paulina Vodanovic, además de María Estela Ortiz, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, quien hoy también trabaja en la Horizonte Ciudadano.

Quienes estuvieron en el encuentro calificaron la instancia como "cercano e informal"; como una reunión "muy íntima y no política", donde no se abordaron temas de la contingencia, sino que simplemente se pusieron "al día" y pusieron "al tanto" a Bachelet del trabajo que desarrolla la fundación.

Se destacó, por lo demás, que la ex Presidenta está de visita en Chile debido a las fiestas de fin de año y, por el momento, no tiene agendada ninguna actividad pública.