Presidente del PC de cara a la próxima elección presidencial: "Sí vamos a llevar candidato o candidata"

El presidente del Partido Comunista (PC) Guillermo Teillier, se refirió a las posibilidades de que la colectividad presente a un candidato presidencial en la elección de 2021.

Según consigna La Tercera ,señaló que "en el partido se discuten las cosas de otra manera. No aparecen los candidatos, no aparece una foto en El Mercurio, en La Tercera diciendo 'yo soy candidato'. Aunque tendríamos el derecho también de decirlo, por qué no".

"Lo que nosotros hemos dicho claramente es que nosotros sí vamos a llevar candidato o candidata presidencial esta vez y esperamos que sea a primarias, no a primera vuelta, y que toda la oposición asista a primarias para elegir una candidatura única. Cuando vamos solos a primera vuelta juntar los votos en segunda vuelta se ha demostrado que es casi imposible", agregó el timonel del PC.

Además aseguró que es necesario que la oposición se reunifique y que incluso han dialogado con la Democracia Cristiana (DC) -partido con el que han tenido una disputa histórica-, no así con el Partido Radical, donde dicen que han reiterado su negativa a conversar con el PC.