Desbordes defiende gestión de ministros pero asegura que RN apoyaría un eventual cambio de gabinete

El fantasma del cambio de gabinete ronda La Moneda y el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la postura que tendría el oficialismo frente a una eventual modificación ministerial.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el diputado indicó que, de realizarse, será una "decisión del Presidente que vamos a apoyar". Sin embargo, Desbordes defendió la gestión del gabinete. "Yo creo que el comité político lo está haciendo bien", dijo.

"Si el Presidente cambia a alguien del comité político, bueno, está en su derecho. El ministro del Interior está súper empoderado, le acaba de encargar una pega súper grande que es la construcción de todos estos acuerdos para modernizaciones institucionales", añadió el timonel de la colectividad oficialista, quien además valoró el trabajo del titular de la Segpres, Gonzalo Blumel.

Cartas presidenciales RN

El presidente de RN también se refirió a la contienda que existe Chile Vamos por el sillón presidencial.

Cabe mencionar que los senadores de la colectividad Andrés Allamand y Francisco Chahuán ya han sincerado su intención de postular a La Moneda.

Desbordes le bajó el perfil al asunto diciendo que aún faltan dos años. Al mismo tiempo, descartó un temor frente a la creciente figura de Joaquín Lavín como candidato. "No me preocupa", dijo en el programa.

"Yo me alegro que a Joaquín le este yendo bien. Le tengo aprecio, estima y no tendría problemas en trabajar con él si me gana la primaria", agregó.

"Voy a cuidar a todos los candidatos o precandidatos presidenciables de mi sector. Y esa responsabilidad la tienen todos los de la coalición, del Presidente para abajo. Vamos a hacer una primaria", concluyó.