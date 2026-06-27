Nueva ronda de nombramientos en Cancillería: Diego Paulsen asume como embajador en Reino Unido

El Gobierno oficializó una nueva ronda de nombramientos diplomáticos encabezada por la designación del exdiputado Diego Paulsen como embajador de Chile en Reino Unido. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que informó además que todos los nombramientos ya cuentan con el beneplácito de los países de destino.

Abogado, expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y exintegrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Paulsen también representó a Chile en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Su nombramiento se produce luego de desempeñarse como jefe de la campaña presidencial de Evelyn Matthei desde abril de 2025.

En la misma nómina, Cancillería confirmó que la diplomática de carrera Carola Muñoz, hasta ahora embajadora en Ecuador, asumirá la representación chilena en Cuba, mientras que Jorge Muñoz, oficial de Estado Mayor en retiro de la Fuerza Aérea, encabezará la misión diplomática en El Salvador.

Asimismo, el ministerio informó el ascenso al grado de embajador de Carlos Cornejo, actual director de la División de Gestión de Personas de la Cancillería, como parte de los ajustes anunciados por el Ejecutivo.