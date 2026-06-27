Lo+leído
Comisión aprueba dos cables submarinos de Google que conectarán Santo Domingo con Australia y Panamá
La aprobación del sistema de cables submarinos Humboldt acerca a Valparaíso a convertirse en un punto estratégico de conectividad digital entre Sudamérica y Asia-Pacífico. El proyecto contempla dos enlaces de fibra óptica y una inversión de US$ 11,5 millones.
- Aprobación del proyecto: La Comisión Regional de Uso del Borde Costero aprobó la instalación del sistema de cables submarinos de fibra óptica Humboldt, impulsado por Google y Desarrollo País.
- Dos nuevas conexiones internacionales: El proyecto contempla dos cables submarinos: uno unirá Santo Domingo con Sídney (Australia) mediante un trazado de aproximadamente 14.800 kilómetros, y otro conectará Santo Domingo con Ciudad de Panamá a través de una ruta de cerca de 6.500 kilómetros. Ambos contarán con 16 pares de fibra óptica.
- Más de 21 mil kilómetros de infraestructura: En total, el sistema considera más de 21.000 kilómetros de infraestructura submarina para conectar Sudamérica con Asia-Pacífico y fortalecer la conectividad internacional.
- Inversión y participación: La iniciativa contempla una inversión de US$ 11,5 millones, financiada en un 99% por Google y en un 1% por la empresa pública Desarrollo País.
- Sin impacto en áreas protegidas: Según el Gobierno Regional de Valparaíso, el trazado de los cables no atravesará áreas marinas protegidas, áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos ni caladeros históricos de la pesca artesanal.
- Objetivo estratégico: El Gobierno Regional destacó que la iniciativa busca posicionar a la Región de Valparaíso como un punto clave para las telecomunicaciones internacionales, fortaleciendo la conectividad digital, el intercambio de información y el desarrollo tecnológico, científico y económico del país.
👉 Lee el artículo completo en el siguiente link
Inscríbete al Newsletter Aquí Valparaíso de El Mostrador, y súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los temas más importantes de tu región.