Chilenos residentes en China inician campaña para costear gastos médicos de compatriota que se encuentra grave tras caer desde noveno piso

Una chilena que se encuentra residiendo en China se encuentra grave tras caer desde un noveno piso de un edificio ubicado en la ciudad de Guangzhou.

La joven, identificada como Génessis Parra (27), sobrevivió a la fuerte caída y se encuentra grave en el hospital The Second People's Hospital of Guangdong.

El diagnóstico no es alentador: Parra sufre múltiples fracturas en sus piernas, rodilla, tobillo, peroné, un profundo corte de 30 centímetros en su muslo y la pérdida del 90% de sus piezas dentales.

Un grupo de chilenos que reside en China se han agrupado para ayudar a la joven accidentada. Para eso, se iniciaron gestiones "para apoyar emocional y económicamente a la afectada. Actualmente, se están efectuando campañas de recaudación de fondos destinados a solventar los gastos de la primera operación que le salvó la vida". Esta suma alcanzaría los 250 mil yuanes, equivalentes a 25 millones de pesos. Esa cifra aumentará "considerando que no se ha incluido los costos de hospitalización y rehabilitación".

En tanto, el Cónsul chileno en China, Carlos Marín, la visitó en el recinto médico. Además está gestionando junto al Ministerio de Relaciones Exteriores un viaje que realizará la familia de la joven, para que pueda viajar a China.

Pero además habilitó un link y código QR en la plataforma virtual "Qingsongchou" destinada a la recepción y recaudación de donaciones, en el cual se establece un monto primario de 300 mil yuanes para el pago de gastos médicos.