El sindicato de trabajadores de Líder, pertenecientes a Walmart, rechazó la última oferta que les realizó la empresa, llamando a sus afiliados a votar la huelga, en una votación que se hará mañana.

Tras cuatro semanas de intensas negociaciones entre trabajadores y la empresa, ésta última le realizó una oferta idéntica a la primera presentada: "Este viernes 21 de junio, la empresa nos comunicó su última oferta en el proceso de negociación colectiva, siendo la misma que nos dio hace un mes atrás”, explicó el presidente del sindicato, Juan Moreno, destacando que “hicimos ver a Walmart nuestras reivindicaciones económicas y condiciones de trabajo, y, así y todo, la empresa decidió volver a fojas cero".

Debido a este retroceso, "nuestros socios votarán favorablemente la huelga los días 25, 26 y 27 de junio. Somos más de 17 mil trabajadores que paralizarán sus funciones. Será la huelga más grande del sector privado en Chile”, agregó Moreno.

"La reforma laboral puso fin al reemplazo interno y externo de trabajadores en huelga, por lo que hoy tenemos la capacidad de cerrar por completo más de una centena de locales HiperLíder, Líder Express, Acuenta y Comercial Mayorista, en decenas de ciudades de todo el país. Por eso, estaremos informando a los clientes de esta huelga, por lo cual le pedimos que se preparen y sabemos que nos comprenderán", indicó.

Una de las medidas de Walmart que genera rechazo en los trabajadores tiene que ver con la transformación en el ámbito tecnológico, como la eliminación del puesto de caja y generar roles multifuncionales, o "trabajadores comodines", como indican desde el sindicato.

"Lo que la empresa busca es imponer la más extrema multifuncionalidad de los operadores de sala y de caja, lo que trae como consecuencia numerosos despidos. También hay que destacar que la propuesta manifiesta pagar menos beneficios", declara Moreno, al explicar que lo más grave, "es que no respetan el piso de nuestras conquistas, afectando los derechos adquiridos en las negociaciones anteriores".

“Como sindicato no podemos aceptar que el futuro se pretenda construir sin nosotros”, sentenció Moreno frente al tema de la reconversión laboral, explicando que hace dos meses se firmó con Walmart un "Acta de Acuerdo Sobre Transformaciones", la cual hoy, para ellos parece no existir: "la firma de esa declaración de voluntades para Walmart no fue más que una acción de marketing".

Desde la empresa apelaron al diálogo y aclararon que el proceso de mediación aún no ha finalizado.

“Cabe destacar que la negociación –que ahora entrará a su fase de mediación con la Dirección del Trabajo (DT)- no ha concluido, por lo que la administración de Walmart Chile reitera su más amplia disposición al diálogo con los representantes sindicales”, indicó Walmart en un comunicado.

Además afirmaron que todos los supermercados de la compañía están funcionando con normalidad.