La arenga de Marcela Cubillos a la UDI: “No van a lograr quebrarnos cuando defendemos nuestras ideas”

Si bien ya no es militante de la UDI, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue una de las protagonistas del lanzamiento de la nueva red de profesionales y técnicos del partido fundado por Jaime Guzmán.

"Aprendí de muy joven en este partido, con un ADN muy marcado que tiene la UDI, que el miedo es incompatible con la política", sentenció la jefa del Mineduc, por lo que exhortó a los militantes presentes a defender las ideas "con carácter" porque siempre "habrá alguien interesado en quebrarnos".

"Es imposible que podamos defender nuestras ideas si no es con carácter, porque siempre que defendamos nuestras ideas va a haber alguien interesado en quebrarnos, y creo que es muy importante que cualquiera sepa de entrada que no van a lograr quebrarnos cuando defendemos nuestras ideas", sostuvo la secretaria de Estado quien fue militante UDI hasta 2013 cuando renunció para apoyar la candidatura presidencial de su marido, Andrés Allamand (RN).

Otro ministro que participó en el encuentro fue el titular del Interior, Andrés Chadwick, quien emplazó a los presentes a transformar a la UDI en el “partido de la clase media“ y los exhortó a que “dejemos de lado la caricatura de que somos o hablamos por los intereses de los poderosos”.

El jefe de gabinete y exsenador gremialista hizo un llamado a comprometerse y afirmó que "no voy a convencer a nadie si no estoy comprometido. Puedo tener la mejor idea del mundo, pero si no soy capaz de conquistar el espíritu de alguien, va a quedar sólo como una buena idea. Y la UDI no es una muy buena idea, es un camino de servicio al país".

La nueva red de profesionales y técnicos de la UDI lanzando en el evento celebrado en el ex Congreso Nacional, con unos 500 participantes, tiene como objetivo generar un espacio "programático interno y permanente". Los otros ministros presentes en la actividad fueron Isabel Plá (Mujer y Equidad de Género), Hernán Larraín (Justicia) y Felipe Ward (Bienes Nacionales).