PRI se desmarca de partidos de Chile Vamos y valora modificación del proyecto original de jornada laboral del Gobierno

A diferencia de otros integrantes de Chile Vamos, en el Partido Regionalista Independiente (PRI) están de acuerdo con que el Gobierno haya modificado el proyecto original de jornada laboral, reduciendo el horario promedio a 41 horas semanales.

Así lo manifestó Rodrigo Caramori, secretario general de la colectividad, quien señaló que "valoramos y celebramos que el Gobierno haya modificado su proyecto original y haya enviado una indicación al reducir la jornada laboral a 41 horas semanales”.

En ese sentido, Caramori rechazó las críticas que dijo el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, quien catalogó de "simplistas las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, como también el llamado que hizo a no gobernar por encuestas, como si el Mandatario así no lo hiciera, lo que consideramos errado y fuera de lugar”.

“Desde el PRI no creemos que algunas ideas solo por el hecho de tener su origen en la izquierda haya que desecharlas de inmediato. No se trata de quién pone la música, como indicó el diputado Luciano Cruz-Coke, sino de qué es lo mejor para el país y nuestros trabajadores, especialmente los más humildes. También cuestionamos algunos comentarios de algunos amigos de la UDI, que tildan de ‘populistas’ todas aquellas ideas que no salen de sus filas”, enfatizó Caramori.

Caramori recordó que “nosotros, desde el primer día e incluso antes de la indicación anunciada por el ministro Nicolás Monckeberg, planteamos al país una reducción horaria a 40 horas, pero con flexibilidad. Por lo mismo, nos parece poco serio que algunos sectores de Chile Vamos se refieran despectivamente a algunos diputados de la coalición, como Francesca Muñoz, solo en base a tener la idea o creer que eso generará mermas en el empleo o situaciones similares sin afirmarse en un estudio serio y que tenga validez en la materia”.

“Valoramos, por último, las palabras del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien sostuvo que no se puede legislar pensando en los grandes empresarios y que es necesario reunirse con las pymes para ver qué piensan del proyecto”, insistió.

Caramori concluyó con un llamado a la izquierda, “en particular al PC, en cuanto a abrirse al dialogo y dejar la trinchera. Debemos anteponer los verdaderos intereses del país por sobre la obstinación y el cálculo político”, remató.