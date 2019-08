Diputados RN recogen testimonios de personas para hacer un llamado al Gobierno a crear la "Defensoría de Víctimas"

Este miércoles, los diputados de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton y Érika Olivera, recibieron los testimonios de decenas de personas, en el marco de la campaña "A mi nadie me defiende", que busca que el Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de ley que cree el Servicio Nacional de Atención a Víctimas, más conocido como “Defensoría de Víctimas”.

Los parlamentarios RN llegaron hasta la esquina de los paseos Estado y Huérfanos, donde se instalaron con una mesa y pendones para dar a conocer la iniciativa -que cuenta con apoyo transversal en el Congreso- a los transeúntes que pasaban por el lugar, muchos de los cuales, además de relatar sus casos a los legisladores, los dejaron estampados en un libro destinado para ello.

“Las víctimas en Chile, que sufren delitos, no pueden seguir esperando. Necesitan tener un abogado que las defienda, necesitan tener un sicólogo que las ayude, porque los delincuentes sí lo tienen. Y cuando van a los tribunales, tienen abogados pagados por todos los chilenos que los defienden muy bien, pero las víctimas no. Y eso tenemos que corregirlo de una vez por todas”, señaló el diputado Fuenzalida.

En ese sentido, criticó que el hecho de que “hace unos años la constitución estableció que el Estado tiene la obligación de procurar defensa jurídica a las víctimas. Pero una ley lo iba a determinar, ley que nunca ha llegado al Congreso”.

“Creemos que las víctimas de delitos tienen derecho a contar con defensa legal y tienen derecho a la reparación a través de un tratamiento sicológico. Necesitan que se les tienda la mano y que les ayuden a gestionar el miedo que les causa la delincuencia. Una víctima que sufre un portonazo, un robo con intimidación o un homicidio en su familia, son personas que quedan dañadas para toda la vida”, insistió.

Por su parte, el diputado Longton precisó que la Fiscalía Nacional “no representa los intereses de la víctima, si no que representa los intereses públicos. El fiscal no es el abogado patrocinante de la víctima, nunca ha sido así. Recordemos que no tenemos cantidad suficiente de fiscales y cada uno de ellos tiene una cantidad de causas impresionante”.

“Es absolutamente injusto que los delincuentes tengan un abogado querellante y las víctimas no. Es un absurdo. Pareciera ser que en Chile existen dos tipos de justicia: una para quienes pueden costear un abogado y otra para aquellos que no. La gente ha perdido la credibilidad en el sistema judicial. (...) Es por eso que le pedimos al Presidente que, lo antes posible, ingrese el proyecto al Congreso el cual está considerado en su programa de Gobierno, para equiparar la desigualdad”, aseveró el legislador.

En tanto, la diputada Olivera criticó el a su juicio “desamparo” en que quedan las personas que han sufrido delitos en el país.

“Lo que hemos hecho acá es conversar con los vecinos, escuchar sus testimonios, pedirles que lo dejen estampado en un libro y que nos apoyen en esta campaña. (...) Porque hoy hemos visto cómo distintas personas han sido víctimas de ‘portonazos’, en las carreteras les ponen una pistola en la cabeza y les quitan sus vehículos, y esas personas además de necesitar que alguien los defienda, también necesitan una red de apoyo. Las víctimas cuando son violentadas también quedan con miedo o pánico y en ese sentido tampoco encuentran una red de apoyo”, finalizó la parlamentaria.