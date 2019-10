Condenan a 13 años de cárcel a los líderes del fallido proceso independentista catalán del 2017

El Tribunal Supremo español impuso este lunes (14.10.2019) penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve de los 12 líderes independentistas procesados por el fracasado intento de secesión de 2017, anunció el alto tribunal.

La pena más alta, 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación, fue para el ex vicepresidente del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, una pena muy inferior a los 25 años que solicitaba la Fiscalía. La sentencia condena también a 11 años y seis meses a Carme Forcadell. También irán a la cárcel los conocidos como los Jordis y cinco exconsellers por sedición y malversación. Se ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad -Santiago Vila, Meritxel Borràs y Carles Mundó-, que no irán a prisión, pero fueron condenados a una multa.

El Tribunal condena a penas de nueve años de prisión y nueve de inhabilitación al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, (conocidos como 'los Jordis') por un delito de sedición por la "contribución necesaria" de las entidades soberanistas en el "procés". A los exconsellers de Presidència, Jordi Turull; Exteriores, Raül Romeva; y Trabajo, Dolors Bassa, impone penas de 12 años de cárcel por los delitos de sedición con malversación. Y de diez años y medio por sedición al extitular de Interior, Joaquim Forn, y al de Territorio, Josep Rull.

El expresidente de la Generalitat, Carlas Puigdemont, calificó desde Bruselas, donde reside desde el inicio del proceso, la condena como una "barbaridad". "Cien años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña", ha afirmado.

El actual presidente catalán, Quim torra, anunció una comparecencia a las 11:30 en el Palau de la Generalitat para pronunciar una declaración institucional sobre el tema. Media hora más tarde, hará lo propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones.

Desde el Partido Popular, Pablo Casado dijo por el contrario que "quien la hace, la paga" e instó al actual presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, a comprometerse a no indultar a los condenados. "No procede hablar de indulto", ha aclarado el ministro de Fomento y secretario de organización del partido socialista, José Luis Ábalos, porque no está en la voluntad del Ejecutivo.