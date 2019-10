Instituto Nacional: Abbott descarta nombrar fiscal exclusivo y Chahuán pide que lo reconsidere

Luego de incendio que afectó este martes a la oficina de inspectoría general del Instituto Nacional, el que fue provocado por encapuchados, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, solicitó a la Fiscalía que nombrara un persecutor exclusivo para determinar responsables.

Sin embargo, esta petición fue negada por el fiscal nacional, Jorge Abbott.

"La presencia de un fiscal exclusivo no le agrega demasiado valor a la investigación, porque este es un trabajo en que tiene que ver fundamentalmente la Policía, la inteligencia, en que no tiene que ver la instrucción que da el fiscal", dijo Abbott.

"La mejor medida es un trabajo más conjunto, más eficaz de las propias policías y también un trabajo de inteligencia que nosotros echamos de menos en este conflicto del Instituto Nacional", añadió.

Esta decisión de Abbott no fue compartida por el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán. El parlamentario considera que se trata de una seguidilla de hechos delictuales que no sólo afectan a los estudiantes, profesores y apoderados, sino que también a la comunidad.

"Queremos solicitar al Fiscal Nacional poder revisar la decisión que ha adoptado, pues el tema ya se escapó de las manos. Un incendio que pudo terminar en una tragedia, hace un par de días intento de agresión a la directora, etc, etc, etc. Y hasta ahora no se han podido frenar los hechos delictuales. No podemos esperar que ocurra una tragedia para enfrentar en serio este tema", dijo.

"Creemos que es necesario dar un señala potente para poner fin a la impunidad y una de las formas más oportunas, necesarias y urgentes es que el Ministerio Público pueda designar a un fiscal especial para buscar las responsabilidades respecto a los graves hechos delictuales que se están produciendo en forma permanente en el recinto". agregó el senador RN