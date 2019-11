"¿Se refiere a que no le pagamos una fiesta de 40 millones?": la dura respuesta de Cecilia Pérez a críticas del presidente de la Conmebol

A pesar de los intentos del Gobierno, la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo, la que se iba a disputar originalmente en el Estadio Nacional fue trasladada a Lima.

En ese sentido, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez aseguró que el cambio de sede fue bueno, ya que comentó ayer que “avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses”.

"Creo que todo estaba dicho como que Lima era la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio”, añadió el paraguayo.

Estos dichos molestaron en el ministerio del Deporte. De hecho, su ministra Cecilia Pérez respondió en duros términos a Domínguez.

“Las declaraciones del señor Domínguez fueron una sorpresa negativa que nos dejó un sabor amargo. No fue lo que nos dijo por videoconferencia. Nosotros les aseguramos todas las medidas de seguridad”, dijo en una actividad realizada con deportistas paralímpicos en el Estadio Nacional.

“Cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo de 11 días en Lima, ¿qué quiere decir? ¿Significa que en el gobierno no les aceptamos una ley corta para pagar menos impuestos? ¿Se referían a que no aceptamos cerrar dos meses antes el estadio perjudicando el desarrollo de nuestros deportistas o a que no aceptáramos pagarle una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo para los gerentes de la Conmebol?”, añadió la exvocera.

La final de la Libertadores se jugará este sábado 23 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, en el Estadio Monumental de Lima.