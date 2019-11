Contraloría oficiará a la Segegob por contratación de pareja de Karla Rubilar

La Contraloría General de la República informó este viernes que oficiará al Ministerio Secretaria General de Gobierno (Segegob) luego de recibir denuncias por la contratación como asesor en la cartera de la pareja de la ministra Karla Rubilar.

“Hemos recibido en nuestro portal, denuncias relativas a eventuales conflictos de intereses. Al respecto, oficiaremos a la Segegob para recabar los antecedentes y pronunciarnos”, explicó Contraloría a través de su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que, según consignó La Tercera, el periodista Christian Pino, ex rostro de televisión, fue contratado a honorarios entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año en curso, días después del cambio de gabinete que ubicó a su pareja, Karla Rubilar, como la nueva vocera de gobierno.

Por dicho acuerdo laboral, Pino recibe una remuneración de $2, los que serán pagados en dos cuotas mensuales de $1.

La misma Karla Rubilar fue quien explicó el rol de su pololo. "Me asesora directamente a mí y a nadie más. Tengo el privilegio de tener a uno de los periodistas, a mi juicio, mejores de este país (...) que me ayuda con su experiencia a enfrentar uno de los desafíos más tremendos que he tenido en mi vida, ser vocera de gobierno en crisis", reveló en el matinal de TVN.

"Yo sé que puede haber críticas en esto. El contrato es por un peso, efectivamente está la boleta hecha por un peso y la razón que tiene es para que pueda tener su credencial de ingreso y para que pueda, por ejemplo, subirse al auto cuando yo voy a algún lugar", añadió.

"Nidito de amor en La Moneda"

El jefe de la bancada de diputados DC, Gabriel Ascencio, ya había enviado hoy un oficio de fiscalización dirigido al contralor Jorge Bermúdez.

A través de un comunicado, el diputado sostuvo que "cuando se contrata a alguien en el servicio público es para servir a la comunidad, con claras metas y objetivos. Aquí, lo que se busca es resolver el problema de la ministra que al parecer quiere tener un nidito de amor en La Moneda, eso no corresponde, es muy burdo, tanta torpeza de este Gobierno. Aunque sea por dos pesos, realmente es desnaturalizar lo que significa un contrato de servicios con el Estado".

Ascencio añadió que "es razonable tener dudas respecto a si la contratación considera mínimos razonables para que sea útil para la función pública, como la profesionalidad de quien prestará el servicio, ya que es la misma Ministra a quien le toca dilucidar su utilidad para el Gabinete".

El jefe de bancada DC pidió a Bermúdez un pronunciamiento sobre la legalidad y cumplimiento de los estándares de probidad y transparencia en la contratación del periodista Christian Pino.