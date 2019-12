Evo Morales llega a Argentina en calidad de refugiado

Según la confirmación del ministro de Exteriores de Argentina, Felipe Solá, el expresidente boliviano, Evo Morales llegó al país sudamericano para quedarse como refugiado. Morales viajó a Buenos Aires desde Cuba, donde se encontraba para un chequeo médico.

"Viene para quedarse en Argentina", fueron las palabras del canciller argentino en declaraciones a la televisión de su país.

Solá también agregó que tanto al exmandatario boliviano como a quines lo acompañan, el exvicepresidente Álvaro García; la exministra Gabriel Montaño y el excanciller Diego Pary Rodriguez, "les he dado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado"

El traslado de Morales, que antes estuvo en México, se realizó bajo un operativo secreto y para ser recibido en Argentina existe un compromiso de parte del expresidente de no realizar declaraciones políticas mientras se encuntre el país.