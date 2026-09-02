Empresas en Alemania piden a las personas trabajar más, pero sin subir el sueldo

Un grupo de las mayores compañías de Alemania ha puesto sobre la mesa la propuesta de un aumento de la jornada laboral. En medio de una pérdida competitiva en el mercado y la contracción de la producción del país, empresas están en busca de opciones que afectarían a los mismos trabajadores.

De acuerdo con un análisis publicado en el medio británico Financial Times, compañías como Mercedes-Benz y la fabricante de herramientas Stihl están discutiendo restituir la semana de 40 horas en lugar de 35 en varios segmentos industriales. La propuesta consta de extender el tiempo de trabajo, pero sin un aumento salarial equivalente. Sin embargo, la opción de las empresas es criticada y rechazada por los sindicatos de trabajadores.

La propuesta empresarial para combatir el panorama económico

El objetivo del planteamiento apunta a abaratar el costo por hora y reforzar la competitividad de las firmas alemanas frente a la competencia externa. Acerca de ello, el presidente del consejo de supervisión de Mercedes-Benz, Martin Brudermüller, afirmó en el Financial Times que los costos asociados al trabajo se han vuelto demasiado elevados. “Deberíamos considerar seriamente un regreso a la semana de 40 horas”, indicó.

Una hora de trabajo en el sector manufacturero alemán tiene un costo promedio de 49,50 euros en comparación con la cifra promedio del resto de la Unión Europea de 33,70. Estos costos en Alemania han ido en alza desde 2023.

De acuerdo con el Financial Times, la producción industrial del país ha disminuido más de 15% desde su máximo alcanzado a fines de 2017. Lo que, sumado al aumento de los costos, ha significado un periodo complejo para los alemanes.

Entre los factores se encuentran los elevados precios de la energía, los aranceles estadounidenses, el aumento de la competencia de fabricantes chinos y los costos asociados a la transición de la industria automotriz hacia los vehículos eléctricos.

Hay economistas que respaldan la idea sugerida por las empresas, pues la consideran una medida que puede contribuir a mantener la producción y los empleos industriales en el país. Además, desde el Consejo Alemán de Expertos Económicos sostuvieron que las herramientas utilizadas anteriormente por las empresas ya no son suficientes para enfrentar el panorama económico.

La propuesta fue cuestionada y rechazada por los sindicados

A través del medio británico, IG Metall, el principal sindicato industrial de Alemania, descartó que la jornada laboral de 35 horas sea la causa central de los problemas de competitividad que enfrenta la industria.

Asimismo, Nadine Boguslawski, responsable de negociación colectiva de la organización, advirtió que esta propuesta sería perjudicial sobre el empleo, pues si cada trabajador realiza más horas, entonces las compañías no necesitarían nuevos trabajadores para cumplir la misma cantidad de trabajo que ya estaría haciendo otra persona.

La semana laboral actual de Alemania alcanza un promedio de 37,8 horas y se encuentra entre los países de la OCDE que registran menos horas laborales al año. Sin embargo, esta comparación está influida por la alta proporción de empleados que trabajan a tiempo parcial en el país.

En octubre comienza una nueva ronda de negociaciones salariales desde los sindicatos y empresas del sector industrial. Se espera que el debate se centre en el aumento del horario laboral sin subir los salarios de los trabajadores, pero además, cómo reducir los costos de producción y recuperar competitividad sin profundizar la pérdida de empleos industriales.