La presión dio resultado: dan nuevos plazos de entrega en Fondos de Cultura ante fallas de la web

El Sindicato de Actores y Actrices de Chile (SIDARTE) denunció este martes las fallas en la plataforma de postulación de los Fondos de Cultura y pidió nuevos plazos de entrega al Ministerio de las Culturas.

Según un comunicado en sus redes sociales, ha habido una “grave inestabilidad y caída sistemática en la plataforma de postulación”.

“Esta falla técnica técnica masiva está impidiendo de forma arbitraria las postulaciones de nuestro sector, vulnerando el trabajo de meses de cientos de creadores y creadoras”.

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Según el sindicato, la situación es “la consecuencia directa de una planificación institucional que concentró el cierre de múltiples líneas de concurso en las mismas fechas”.

“Esta decisión no solo generó un evidente atochamiento digital que la plataforma no resistió, sino que provoca un colapso emocional y laboral en un sector ya precarizado” aseguró.

“Frente a este escenario, exigimos al Mincap el aplazamiento inmediato y urgente de los plazos de postulación para todas las líneas afectadas. Es un deber mínimo del estado garantizar un proceso transparente, digno, accesible y con condiciones técnicas óptimas para la concursabilidad pública. No permitiremos que la burocracia y la falta de previsión tecnológica sigan castigando el trabajo cultural de nuestro país”, cerró la declaración.

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Reacción oficial

El pasado 27 de agosto, debido a los temporales que afectaron el norte de Chile, el Ministerio ya amplió el plazo para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Asimismo, esta tarde, algunos usuarios compartieron en redes sociales información, cronogramas incluidos, según la cual el Ministerio ya habría decidido extender los plazos, lo cual fue oficializado horas más tarde.

Previamente El Mostrador contactó al Ministerio de las Culturas, pero no obtuvo respuesta sobre el tema.