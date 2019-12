EE. UU.: Comité de la Cámara baja aprueba cargos para juicio contra Trump

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes (13.12.2019) dos cargos contra el presidente Donald Trump, con lo que se abre la vía para que el pleno vote si avanza con el juicio político contra el mandatario.

Los legisladores del comité votaron apegados a las líneas partidistas, con 23 voces a favor y 17 en contra, para seguir adelante con la acusación contra Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Ahora le corresponde al pleno pronunciarse, donde los demócratas tienen mayoría. La acusación necesita una mayoría simple para ser aprobada, pero en el Senado, controlado por los republicanos, el proceso de destitución necesita una mayoría de dos tercios para ser aprobado.

"¿Cómo puedes ser acusado cuando no has hecho nada malo, has creado la mejor economía en la historia de nuestro país, reconstruido nuestras Fuerzas Armadas, cortado los impuestos y las regulaciones, protegido la segunda enmienda, creado empleos, empleos, empleos y mucho más?. ¡Es algo loca!", escribió Trump en su cuenta de Twitter en reacción al anuncio.

El mandatario estadounidense es acusado de abusar de su poder presidencial al pedirle a Ucrania que investigara al exvicepresidente Joe Biden, uno de sus rivales políticos de cara a las elecciones de 2020, mientras usaba como influencia la ayuda militar al país europeo para enfrentar la amenaza de los separatistas prorrusos en el este.

También se le acusa de obstruir el Congreso al bloquear los esfuerzos de la Cámara para investigar sus acciones.

Antes de Trump, dos presidentes estadounidenses se enfrentaron a un juicio político: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. El republicano Richard Nixon renunció antes de la votación.