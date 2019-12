Gobierno pide a Superintendencia de Educación investigar cobro adicional a apoderados por anotaciones negativas de alumnos

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que han pedido a la Superintendencia que investigue la denuncia de un grupo de apoderados al colegio United College de Providencia, institución educacional acusada de cobrar 400 mil pesos por un "recargo indisciplinario" a los alumnos que registraron anotaciones negativas por mala conducta durante el año.

"Si las mamás, papás o adulto a cargo no pagaban ese monto, eran amenazados de que no podrán matricularlos para el 2020", sostuvieron los apoderados del establecimiento particular.

Con respecto a esta polémica situación, en conversación con el matinal La Mañana de Chilevisión, el director del colegio, Marco Méndez, señaló que todo era "legal".

"Esto es parte del reglamento interno del colegio, no es algo que se nos ocurrió ahora, ya lleva como cuatro, cinco años", explicó.

En contrapartida, Méndez aseguró que "el colegio le hace descuentos significativos a los alumnos que tengan una conducta impecable, intachable", pero que a "aquellos alumnos que interrumpen las clases y el aprendizaje se les pone un recargo reembolsable".

"Si el alumno tiene una conducta apropiada el próximo año, se le hace devolución al alumno", agregó.