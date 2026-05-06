Megatransecto: la expedición que busca revelar rol climático de los bosques submarinos en Magallanes

Una inédita investigación liderada por Rewilding Chile recorrerá más de 1.200 kilómetros entre el Golfo de Corcovado y el Cabo de Hornos para estudiar los bosques submarinos de huiro presentes en los fiordos y canales australes. El proyecto, denominado “Megatransecto Patagonia”, contempla seis expediciones científicas en dos años y busca caracterizar biodiversidad, captura de carbono y amenazas sobre estos ecosistemas.

Los bosques de Macrocystis pyrifera –macroalgas gigantes que pueden alcanzar hasta 80 metros de altura– son considerados uno de los sumideros naturales de carbono más eficientes del planeta. Según explicó a Aquí Magallanes, Mathias Hüne, director del Programa Marino de Rewilding Chile, en otras partes del mundo se ha estimado que estos ecosistemas pueden capturar hasta 20 veces más carbono que los bosques terrestres.

“La Patagonia chilena es un refugio climático global para estos bosques”, sostuvo Hüne, agregando que el proyecto busca comprender cómo opera este ecosistema a escala completa en la gradiente norte-sur de los fiordos australes. “Pensamos que funciona como un gran corredor, pero tenemos que probarlo desde la ciencia”, afirmó.

La investigación contempla más de 90 sitios de muestreo, 180 transectos de buceo científico y más de 7.000 fotocuadrantes submarinos, utilizando herramientas como ADN ambiental, imágenes satelitales y drones para registrar biodiversidad y estimar capacidad de almacenamiento de carbono azul.

Sin embargo, durante las primeras expediciones ya detectaron señales de alerta. Entre ellas, la expansión de la anémona invasora Metridium senile y la desaparición de un bosque submarino previamente registrado en el archipiélago de las Guaitecas. “[Esto] nos sitúa en una carrera contra el tiempo para proteger estos ecosistemas”, advirtió Hüne.

Desde Rewilding Chile sostienen que la información recopilada podría transformarse en una base científica clave para futuras medidas de conservación marina en el sur del país. Entre las alternativas emerge la opción de avanzar hacia figuras de protección permanente para los bosques de huiro, considerados uno de los ecosistemas submarinos más resilientes del planeta.