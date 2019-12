Ossandón emplaza a Carlos Larraín: "Puede hacer lo que quiera, pero jamás poner en jaque un acuerdo transversal”

El senador Manuel José Ossandón no se encuentra en Chile -está en estos momentos en China en el marco de un acuerdo de colaboración entre el ministerio del Interior y la Universidad de Tsinghua- pero no ha querido estar ausente de la última polémica de su partido, Renovación Nacional, sobre la votación del proyecto que terminará en una nueva Constitución y sus indicaciones, como la paridad de género y los escaños reservados para pueblos originarios.

La postura actual de RN es votar en contra del proceso constituyente, a pesar de firmar el acuerdo del pasado 15 de noviembre, como lo reafirmó su expresidente, Carlos Larraín. Pero para Ossandón, esto no es así: "creo que cada día habrán más militantes que se la jugarán por una nueva constitución. En RN no le tenemos miedo a la competencia; ésta es una gran oportunidad para tener un mejor país. Hay que respetar el trabajo de muchos, de la directiva, de largas horas de negociaciones por acordar con la oposición un nuevo modelo. Proponerse cambiar lo que había no es un capricho, es una obligación. Es un compromiso con la gente, no hay vuelta atrás".

En ese sentido, Ossandón le dice a Larraín, que algunos creen que está ejerciendo algún peso para rechazar el proceso constituyente, que "puede hacer lo que quiera, pero jamás poner en jaque un acuerdo transversal, donde Renovación Nacional ha jugado un rol fundamental".

Tras cartón, Ossandón evaluó, en entrevista con el diario La Tercera, la gestión de Mario Desbordes, una de las revelaciones de esta crisis: "Ha sido consecuente con lo que Renovación Nacional ha trabajado por años, donde el discurso los mal llamados 'populistas' finalmente fueron las palabras más consecuentes en estos dos meses".

"En mi sector, siempre cuando uno dice algo que no les gusta o no lo entienden, te acusan de populista. Ni Mario ni ningún militante desconoce que esto que ocurrió 'fue verdad', que había un modelo que corregir; que habían pensiones miserables, que había gente viviendo en 35 metros cuadrados; que hay gente que no llega a fin de mes; que habían ladrones de cuello y corbata que no les pasaba nada. RN ha estado a la altura, demostrando que somos más que un eslogan", sentenció.