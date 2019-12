Diputados RN aseguran que "molestia" de la UDI terminará fortaleciendo a Chile Vamos

Chile Vamos podría estar viviendo los días más complejos desde su formación. Esto luego que la Unión Demócrata Independiente (UDI) diera a conocer que su participación en el conglomerado quedó “congelado”.

Esto se debe al apoyo del otro sector del oficialismo, compuesto por Renovación Nacional y Evópoli, quienes votaron a favor de la paridad de género para integrar la Convención Constituyente y, que según el gremialismo, no estaba dentro del Acuerdo por la Paz firmado el pasado 15 de noviembre con miras a avanzar hacia un plebiscito donde la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución.

No obstante, más allá de la molestia, un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional aseguraron que más temprano que tarde, estas diferencias quedarán de lado, ya que son muchas más las cosas que los unen, como reformar la nueva Carta Fundamental.

“La mayoría estamos en contra de una nueva Constitución y ha quedado claro en algunos casos como el del jueves donde más del doble de los diputados RN votamos en contra de la paridad de género frente a una eventual Convención Constituyente. Es lógico que la UDI no pueda individualizar y tome la decisión frente a todo un partido. Estoy confiado que esto pasará y saldremos adelante. La UDI no se fue de Chile Vamos, solo se está tomando un tiempo el que me parece justo”, afirmó el diputado Cristóbal Urruticoechea.

“Hoy más que nunca necesitamos a todos los movimientos y partidos de derecha unidos por la reivindicación de la justicia social, cada uno es vital en este inmenso e importante proceso”, complementó.

Por su parte, el diputado Eduardo Durán expuso que “la UDI deberá evaluar lo que tenga que evaluar. Quizás este impasse sea un impulso que fortalecerá a la coalición, por eso hago un llamado a que se piensen las cosas con calma y lleguemos a un entendimiento necesario para poder continuar con nuestra agenda de trabajo conjunta como oficialismo. Después de todo, el deber mayor es el país y para ello debemos trabajar unidos”.