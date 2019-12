Egresaron: Délano y Lavín terminan las clases de ética

En la víspera de Navidad, los empresarios Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín recibieron una buena noticia, ya que concluyeron las clases de ética a las que debían asistir en la Universidad Adolfo Ibáñez como castigo por la condena por delitos tributarios en el caso Penta.

Según reportó el diario La Tercera, la última clase la tuvieron el pasado viernes 13 de diciembre, cumpliendo las 33 clases en total del castigo.

"Según fuentes ligadas a la investigación, Délano y Lavín no faltaron a ninguna clase", destacó el matutino, aunque precisaron que si bien solicitaron autorización para ausentarse en alguna ocasión, esto no fue aceptado por Gendarmería.

En la universidad generaron el último informe de sus avances, el que será enviado a tribunales. Pero las clases y trabajos no estuvieron exentos de problemas.

Uno de los empresarios no dominaba bien el inglés, por lo que "no podía procesar textos de filosofía de avanzado lenguaje técnico" y, además, tanto Délano como Lavín "debieron dedicar horas no lectivas para progresar en el aprendizaje académico y que su prioridad del año terminó siendo este curso".

Las clases en la UAI tenían un costo de 30 millones de pesos, las que fueron pagadas por Délano y Lavín.