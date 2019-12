Desbordes respalda a intendente Guevara ante inminente acusación constitucional: "Es imposible atribuirle responsabilidad en ningún hecho delictual"

Tras la serie de cuestionamientos por el "copamiento preventivo" de Carabineros en icónicos espacios públicos para evitar manifestaciones, medida impulsada por el intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, salió a respaldar a la autoridad regional ante la inminente acusación constitucional de la oposición en su contra que será presentada este jueves.

“Si la oposición no quiere que el gobierno haga su trabajo, ni gobierne, ni garantice los mínimos que nos pide la ciudadanía, por ejemplo, el orden público, va a avanzar en este tipo de acusaciones", dijo el diputado.

En este sentido, agregó que"el intendente lleva apenas dos meses, es imposible atribuirle responsabilidad en ningún hecho delictual, él está haciendo su trabajo, por lo tanto, creo que está acusación no tiene lugar, me parece incorrecta”.

Con respecto a el líbelo contra Guevara, el presidente de RN señaló que se "opone al mal uso de acusaciones constitucionales".

“Ojalá en este caso la oposición lo medite bien y no la use, porque creo que no están dados los supuestos que corresponden y creo que sería muy mala señal", sostuvo el parlamentario.