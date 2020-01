Con el apoyo del Gobierno: diputados presentan moción que privará de recursos estatales a partidos políticos que no condenen la violencia

Uno de los llamados que ha repetido el Gobierno a todos los partidos políticos, de derecha e izquierda, es que hay que condenar la violencia que ha aparecido durante el estallido social "en todas sus formas". Ante la negativa de algunos partidos, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto que obligará a los partidos a incluir entre sus principios la condena al uso, propagación o incitación a la violencia.

La iniciativa fue presentada al ministro de la Segpres, Felipe Ward, por algunos de sus autores, como Issa Kort (UDI), Paulina Nuñez (RN), Francisco Undurraga (Evópoli), Pepe Auth (Ind) y Tucapel Jiménez (PPD). Otros adherentes son Vlado Mirosevic (FA), Juan Luis Castro (PS), Javier Macaya (UDI) y el presidente de la Cámara, Iván Flores (DC).

De acuerdo al diario El Mercurio, Ward informó que el Gobierno patrocinará la moción, poniéndole urgencia simple.

El texto del proyecto afirma que la violencia "representa el fracaso de todo el espectro político, que no ha apreciado el inconmensurable valor del diálogo y la paz social".

Las sanciones para los partidos políticos que no condenen la violencia fueron explicadas por la diputada Nuñez: "Hoy hemos visto a algunos que han terminado de cómplices pasivos, otros de cómplices activos y otros que derechamente prefieren esconder la cabeza y no conducir una solución para la crisis. Entonces, no podemos estar financiando con recursos de todos los chilenos, organizaciones que no señalan expresamente que están contra la violencia", dijo al citado medio.

Por su parte, el ministro Ward dijo a El Mercurio que es una señal correcta, porque hemos propuesto al país un Acuerdo por la Paz hace un tiempo atrás y esto tiene que tener resultados en la práctica, que contribuyan a recuperar la paz ciudadana".