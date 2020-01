Al menos seis muertos tras tiroteo en el sur de Alemania

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en un tiroteo en el pueblo alemán de Rot am See, al sur del país, según la Policía, mientras que los medios locales hablan de seis víctimas mortales.

Un portavoz de la policía confirmó a la agencia AFP que había "varios" heridos y que había más de un muerto pero no confirmó la cifra publicada por la prensa. Según este portavoz, el presunto autor de los disparos fue detenido y sus motivaciones serían de orden personal.

Las víctimas son miembros de la misma familia, aseguró el diario Bild en su página en internet. El presunto agresor es un hombre nacido en 1983, según Bild. La agencia de noticias DPA dijo que no hay ningún indicio que haga pensar que tenía un cómplice.

El tiroteo se produjo cerca de la estación de tren de la localidad pasado el mediodía. En Rot am See viven unas 5.000 personas.

En octubre, dos personas murieron tiroteadas a manos de un militante de extrema derecha que intentó asaltar una sinagoga en Halle (al este de Alemania) antes de ser detenido.

Los disparos se produjeron sobre las 11.45 GMT en un edificio de la pequeña localidad de Rot am See. Según la Policía, no hay indicios de que haya otros agresores, además del detenido.