Encuesta Pulso Ciudadano: 53,4% rechaza la excusa de la economía de Piñera para postergar el plebiscito

Pese a la que la encuesta Cadem le dio alas a la idea que ronda en Chile Vamos y el Gobierno de suspender el plebiscito constituyente de octubre, al señalar que un 50% está de acuerdo en la postergación, otro estudio de opinión da números distintos.

De acuerdo con la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, correspondiente a la segunda quincena de abril, la mayoría de los entrevistados se opone a una recalendarización del proceso, tanto producto de la pandemia del COVID-19, y menos por las razones económicas esgrimidas por el Presidente Sebastián Piñera.

De acuerdo con el sondeo un 48,7% se encuentra muy en desacuerdo/en desacuerdo con la posibilidad de suspender el plebiscito por razones de la crisis sanitaria. Mientras un 32,1% se muestra de acuerdo y un 19,2% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El rechazo a la postergación sube cuando se plantea la tesis de Piñera, quien planteó que “la recesión puede ser tan grande que este es un tema que quizás habrá que volver a discutir". Así, un 53,4 % se encuentra muy en desacuerdo/ en desacuerdo con la posibilidad de no realizar el plebiscito de octubre producto de la fuerte recesión económica que afectará al país “con el fin de no gastar recursos”, mientras que un 19,7 se encuentra muy de acuerdo/de acuerdo. En este ítem, un 26,9% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Alta participación

Asimismo, el apoyo a una nueva Constitución sigue alto, de acuerdo a lo que arrojó el sondeo. Un 76,3% se encuentra muy de acuerdo/de acuerdo con que se cambie la Constitución actual, mientras que un 11,8% se encuentra muy en desacuerdo/ en desacuerdo.

En concreto, pensando en el plebiscito que se realizará en octubre de 2020, un 74,2% declara que votará que aprueba cambiar la Constitución mientras que un 10,8% está por el rechazo. Un 9,4% declara que no irá a votar ese día y un 5,6% no sabe o no responde.

Respecto al mecanismo que debe redactar esta nueva Constitución, un 53,1% votará por la convención constitucional (los ciudadanos serán electos íntegramente para este efecto). Mientras que un 23,5% votará por una Convención Mixta Constitucional (será integrada en partes iguales entre miembros electos para este efecto – ciudadanos- y parlamentarios (as) en ejercicio).

Asimismo, al preguntar por la intención de ir a votar en el plebiscito de entrada que se realizará en octubre, un 76,5% está muy seguro/seguro de que sí irá a votar, y un 11,6% muy seguro/seguro de que no lo hará. Un 11,9% no está seguro de si irá o no a votar ese día.

Con estos datos, se estima un votante probable de un 53,5% de la población para el plebiscito de octubre, donde la opción “Apruebo” obtendría un 91,9% y la opción “Rechazo” un 7,9%.

Con una muestra de 1.227 entrevistas, la encuesta fue realizada entre el 27 y el 28 de abril de 2020, a través de un panel online representativo a nivel nacional.