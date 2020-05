Girardi responde críticas de Mañalich a la oposición: "Nuestro ánimo es colaborar" pero acusa que el Gobierno no "hace lo que deberían estar haciendo"

El senador Guido Girardi (PPD) respondió a los dichos que expresó esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien acusó que la oposición tiene "ánimo de dañar" tras los reiterados cuestionamientos a la estrategia del Gobierno para contener el Covid-19.

Al respecto, Girardi dijo que Mañalich está equivocado, pues “nuestro ánimo es colaborar”, pero afirmó que el problema es que “no se hace lo que deberían estar haciendo”.

El legislador de la Región Metropolitana responsabilizó a “los errores comunicacionales: anuncio de retorno seguro, nueva normalidad”, del violento incremento de casos positivos en las comunas populares. “Hemos sido críticos, igual que el Consejo Asesor, en el sentido que lo que hay que hacer no se está haciendo bien”, afirmó.

"El ministro (Jaime) Mañalich ha señalado que las críticas que hemos hecho los senadores y senadoras de oposición sobre el manejo de la pandemia tienen ánimo de dañar. Eso es errado. Nuestra voluntad, más allá de las dificultades que reconozco tenemos, es colaborar para enfrentar el Covid-19”, agrega.

Recordó que “desde que llegó la pandemia planteamos hacer una tregua en las diferencias políticas y las comisiones conjuntas de Salud y Futuro creamos un Comité de expertos y científicos donde, entre otros, están los mismos que asesoran al Gobierno, y hemos intentado sistemáticamente colaborar en esta materia”.

Girardi dijo que “el actor que, de cierta manera, está perjudicando la lucha contra la pandemia son las propias declaraciones del ministro que han sido un tanto erráticas. Al principio quisieron establecer que la pandemia de Vitacura, Las Condes y Barrenechea era la misma de todo Chile”.

"Incluso plantearon los conceptos de nueva normalidad y retorno seguro. Advertimos que podía ser adecuado para esas comunas con recursos, pero el problema era que el Covid-19 estaba empezando a diseminarse en sectores vulnerables donde es muy difícil mantener las medidas de aislamiento social e incluso de higiene. Muchos chilenos, ni siquiera tienen agua”, aseguró.

Para Girardi “ese es el Chile real, el de Puente Alto, de San Bernardo, el Chile de Cerro Navia, el de Recoleta, el de Quilicura… y al parecer ese Chile el Gobierno no lo veía y plantearon la posibilidad de reanudar las clases y abrir el comercio. Esos anuncios generaron una sensación de falsa seguridad y de relajo”.

A su juicio “no se puede culpar a la ciudadanía de ir a los malls, de no respetar las cuarentenas, de hacer fiestas cuando el propio Ejecutivo habla de aplanamiento de la curva y de que las cosas se han hecho bien y que la estrategia era exitosa”.

"Esos errores comunicacionales son responsables de la violenta evolución que tiene esta nueva pandemia -mucho más compleja que la anterior, debido al hacinamiento- que se expande en los sectores populares. Ahí no se puede cumplir con cuarentenas, porque deben trabajar para comer día a día. Y una cuarentena para ser eficaz debe ser cumplida al menos por el 80% de los ciudadanos, lo que es imposible hoy día”, dijo.

El senador reconoció que “hemos sido críticos, igual que el Consejo Asesor, en el sentido que lo que hay que hacer no se está haciendo bien. Los contagiados no pueden estar en sus casas hacinados, hay que aislarlos en lugares y no se está haciendo. Hay que buscar el 100% de los contactos (casos probables) y no se está haciendo”.

Añadió que “no hay una capacidad institucional de búsqueda y rastreo de los contactos para encuarentenarlos e impedir que ellos se contagien y no se está haciendo. Hemos dicho que hay que hacer testeos masivos para encontrar a los asintomáticos que son más peligrosos porque contagian sin saberlo”.

Y concluyó advirtiendo que “ayer se hicieron 7 mil 964 exámenes cuando en realidad se necesitan 20 a 25 mil test diarios. O sea, tampoco se están haciendo testeos masivos. Por tanto aquí hay una responsabilidad de las autoridades y no de la oposición. Lo que queremos hacer es una colaboración constructiva para resolver estos problemas”.