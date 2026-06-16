El agua deja de ser problema ambiental: pérdidas por US$ 5,6 billones golpean la economía mundial

Durante años, la conversación sobre cambio climático ha estado dominada por el aumento de las temperaturas, las emisiones y las metas de carbono. Sin embargo, una dimensión mucho más tangible comienza a imponerse en la agenda global: el agua.

Ya no solo como un recurso natural bajo presión, sino también como un factor capaz de redefinir el crecimiento económico, la estabilidad de las ciudades y la continuidad de industrias completas. En esa línea, el informe Resilient Water Futures de GHD plantea que la verdadera cara de la crisis climática se está manifestando a través de sequías, inundaciones y eventos extremos que amenazan tanto los ecosistemas como las finanzas públicas y privadas.

La advertencia es concreta. Según el estudio, si las principales economías no adoptan medidas de adaptación frente al riesgo hídrico, podrían perder hasta US$ 5,6 billones de su PIB hacia 2050 .

. El documento sostiene que los fenómenos asociados al agua ya no representan episodios aislados, sino riesgos estructurales que afectan la infraestructura,interrumpen cadenas de suministro, elevan los costos de recuperación y golpean especialmente a sectores dependientes del recurso, como la agricultura y la manufactura.

El reporte defiende una estrategia flexible basada en planificación adaptativa y diversificación. Entre las herramientas que destaca se encuentran la desalinización, la reutilización de aguas residuales, la recarga de acuíferos, las soluciones basadas en la naturaleza –como humedales y restauración de dunas– y el uso de inteligencia artificial y monitoreo continuo para anticipar riesgos y orientar inversiones.

La idea central es preparar hoy proyectos que puedan desplegarse cuando las condiciones lo exijan, evitando que las decisiones lleguen demasiado tarde.

El informe ilustra esa visión con experiencias desarrolladas en países como Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y los Países Bajos, donde la resiliencia hídrica dejó de entenderse como una política ambiental para convertirse en una estrategia de desarrollo.

Desde sistemas de reutilización potable hasta grandes programas de protección contra inundaciones y restauración de ecosistemas costeros, los casos analizados muestran una tendencia común: integrar infraestructura, innovación tecnológica y planificación de largo plazo para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.

En cuanto a Chile, si bien el informe no realiza un análisis específico, GHD destaca en un comunicado asociado que el país cuenta con avances relevantes, como el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y la implementación del impuesto verde como incentivo para modernizar procesos industriales.

En materia hídrica, la firma identifica que existe espacio para profundizar iniciativas como la desalinización de agua de mar, el reúso de aguas servidas tratadas para actividades estratégicas –especialmente la minería– y el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles que permitan almacenar energía mediante bombeo de agua.